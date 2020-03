Italský fotbal zvažuje dohrání sezony formou play off

Vedení italské fotbalové ligy zvažuje, že by se současná sezona přerušená kvůli koronaviru mohla rozprostřít do následujících dvou ročníků. Podle předsedy svazu Gabriele Graviny je ve hře také možnost zakončit ji vyřazovací částí, nebo ji ukončit s tím, že o titulu, sestupu a účasti v pohárech rozhodne aktuální pořadí po 26 kolech.

Serie A byla stejně jako další fotbalové soutěže přerušena kvůli pandemii koronaviru, která Itálii zasáhla nejvíc ze všech evropských zemí a vláda kvůli tomu vyhlásila celostátní karanténu. Zatím tak není jasné kdy a zda vůbec by se zbývajících dvanáct kol dohrálo.

"Když nebude možné ligu dohrát, budeme muset sáhnout k náhradnímu řešení. Je možné, že bychom ligu rozprostřeli do dvou ročníků. Zní to možná divně, ale momentálně nikdo nedokáže říct, jak bude vypadat budoucnost," řekl Gravina v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Rai Radio 1.

Další varianty zakončení ligy podle Graviny připadají v úvahu, pokud by UEFA v úterý neodložila letní mistrovství Evropy. "Je možné, že by scudetto nikdo nezískal a pouze bychom UEFA informovali, které kluby se kvalifikovaly do pohárů. Mohli bychom také použít tabulku z doby, kdy byla liga přerušena. Třetí možností je play off o titul a play out o sestup do Serie B," prohlásil.