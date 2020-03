Fotbalista Leao má zaplatit Sportingu 16,5 milionu eur

Odchod do ciziny se mladému fotbalistovi pořádně prodraží, stát ho bude skoro půl miliardy. Portugalský talent Rafael Leao z AC Milán musí zaplatit Sportingu Lisabon 16,5 milionu eur (457 milionů korun). Dvacetiletému útočníkovi AC Milán to nařídil Sportovní arbitrážní soud (CAS) za to, že před dvěma lety mateřský klub opustil.