Šéf italského fotbalu: Serii A můžeme dohrát až v srpnu

Předseda italského fotbalového svazu Gabriele Gravina věří, že navzdory pandemii koronaviru se podaří v létě dohrát Serii A. Jednou z variant je podle něj prodloužení sezony až do července, nebo dokonce až do srpna.

Itálie je nejvíce zasaženou evropskou zemí a dosud zaznamenala 74 tisíc nakažených včetně řady fotbalistů a 7500 mrtvých. Serie A se nehraje od 9. března, a pokud by se nedohrála, znamenalo by to pro prvoligové kluby ztrátu 720 milionů eur (20 miliard korun) z televizních práv.

"Nevzdávám se. Dokud je šance, tak budu o restart ligy bojovat. Vím, že teď je předčasné o čemkoliv mluvit, protože na prvním místě je zdraví lidí v Itálii," řekl Gravina v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Marte. Vypočítal, že na dokončení zbývajících dvanácti kol bude potřeba 45 až 60 dní.

"Kdyby nám FIFA a UEFA povolily hrát v červenci nebo v srpnu, tak by to mohlo vyjít," přidal Gravina a znovu podpořil návrh, že kdyby nebyl dostatek času, chtěl by Serii A dohrát formou play off. "Zatím to byl jen návrh pro případ nejvyšší nouze. Ale do budoucna bych s tím chtěl dál pracovat, protože je to podle mě dobrý nápad, který mohl Serii A pomoci," dodal.