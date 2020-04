Senzace roku? Odchod Cristiana Ronalda v létě z Juventusu je ve hře

Prvotřídní senzace je ve hře! List The Sun přišel se šokujícím odhalením, že by se Cristiano Ronaldo mohl v létě stěhovat z Juventusu Turín. Stará dáma prý po sezoně zváží, zda by za padesát milionů liber největší hvězdu týmu pustila ke konkurenci. Kdo by měl o značku CR7 za tenhle balík zájem? Vážně se mluví o Realu Madrid, kde Portugalec dříve působil a sbíral v jeho dresu trofeje.