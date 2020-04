Serie A se možná bude dohrávat bez videorozhodčích

Fotbalová Serie A, která je momentálně stejně jako většina světových soutěží přerušena kvůli pandemii koronaviru, by se mohla dohrávat bez videorozhodčích na zápasech. Prohlásil to předseda italské komise rozhodčích Marcello Nicchi.

Pokud se italská liga po vynucené pauze znovu rozběhne, bude se velmi pravděpodobně z bezpečnostních důvodů hrát bez diváků na stadionech. A kvůli omezení rizika šíření nemoci covid-19 nejspíš na utkáních nebude k dispozici ani videorozhodčí.

"Když na zápasech nebude video, tak to bude kvůli tomu, že nebude možné ve stísněném prostoru zajistit bezpečnost sudích," řekl Nicchi v rozhovoru pro rozhlasovou stanici TMW. "Proto jsme chtěli, aby videorozhodčí rozhodovali na dálku ze svazového komplexu v Covercianu," přidal.

V současnosti je rozhodčí při zápasech Serie A přímo na stadionech. K jejich přesunutí do centrály, podobně jako to funguje například v bundeslize, mělo dojít až v nadcházejícím ročníku. "Je to praktičtější, než když se několik lidí musí mačkat v malé místnosti," dodal Nicchi.