Šílena situace, všude hlídkují policisté, líčí Zmrhal kritický stav v Itálii

Prožívá bouřlivou sezonu. Začal ji jako obhájce mistrovského double ještě v Edenu. Odehrál úvodní tři ligová kola, pak z fotbalové Slavie zamířil do Brescie. Vysněně zahraniční angažmá se ovšem v poslední době zvrtlo. Reprezentační záložník Jaromír Zmrhal (26) působí v Itálii, která je těžce zkoušená pandemií koronaviru.

Brescia je v tabulce Serie A poslední, český záložník za ni do přerušení soutěže stihl odehrát deset ligových duelů. Odchovanec Slavie však momentálně čelí mnohem větší hrozbě než sestupu.

„Aktuální stav snáším asi jako všichni, k tomu snad ani není víc co říkat. V Itálii to je teď šílené," líčí Jaromír Zmrhal v rozhovoru pro klubový web Slavie.

„Stav je opravdu kritický. Nelze vycházet z bytu, ani na procházku, je karanténa, policisté všude hlídkují. Ale není se čemu divit vzhledem k číslům," uvědomuje si český reprezentant.

Itálie registruje nejvíce obětí z řad nakažených (téměř 19 500), má 152 271 potvrzených případů infekce. Fotbal se v zemi nehraje od 9. března.

Snad se fotbal co nejdříve vrátí

Nový typ koronaviru se objevil i v Brescii, kde se nakazili dva zaměstnanci.

„Není to prostě jednoduchá doba, ale asi si tím musíme všichni projít a musíme to zvládnout, aby se fotbal co nejdříve vrátil," doufá Zmrhal.

Odchovanec Slavie v sešívaném dresu získal dva mistrovské tituly a dvakrát s ní dobyl domácí pohár. Do jednoho z finálových zápasů navíc tým vedl jako kapitán. Rozhovor jí poskytl právě při rekapitulaci pohárových úspěchů.

„Nesmírně si vážím doublu, kdy jsme vyhráli ligu i pohár," usmívá se záložník.