Buffon podle tisku prodlouží v Juventusu smlouvu o rok

Italský fotbalový brankář Gianluigi Buffon je připraven prodloužit o další rok smlouvu v Juventusu, kde by tak mohl působit do 43 let. Podle listu Corriere della Sera se mistr světa z roku 2006 rozhodl, že v Turíně zůstane, i když je dvojkou za Polákem Wojciechem Szczesným.