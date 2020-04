Italové zvažují dohrát fotbalovou ligu mimo sever země

V Itálii zvažují radikální způsob dokončení sezony v tamní fotbalové lize, kterou přerušila pandemie nového typu koronaviru. Podle šéfa svazu Gabrieleho Graviny je na stole možnost, že by se zbylé zápasy odehrály pouze na jednom místě a vyhnuly by se tak severní části země, kterou nákaza covid-19 nejvíce postihla.

Italská federace chce podle listu Gazzetta dello Sport zabránit tomu, aby se zápasy hrály v Bergamu, Miláně a Turíně. Jako neutrální půda pro zbylá utkání by mohl posloužit Řím.

Italové už představili plán na restartování soutěží po konci celostátní karantény, která zatím platí do 3. května. V první fázi budou všichni hráči a členové realizačních týmů otestování na koronavirus, poté začnou s tréninkem ve skupinách a postupně s přípravou celého mužstva. Následně by odstartovala nejvyšší liga, která byla přerušena jako ostatní evropské soutěže v první polovině dubna. Poté by se znovu rozehrály i nižší soutěže.