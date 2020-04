Ronaldo se už chystá k návratu z Madeiry zpátky do Turína. Juventus má plán, jak svou hvězdu ochránit

Turínský Juventus už má plán, jak by se mohl Cristiano Ronaldo vrátit z dobrovolného exilu na Madeiře zpátky do Itálie a připojit se k mužstvu, aniž by musel do karantény. Hned po příletu se podrobí dvěma opakovaným testům, které by měly prokázat, že není nakažen koronavirem. Pokud budou skutečně negativní, mohl by se hvězdný Portugalec už po několika dnech začlenit do kádru a připravovat se s ostatními na restart přerušené sezony.