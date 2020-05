Dva fotbalisté Parmy mají koronavirus, týmový trénink to neohrozí

Parma uvedla, že všichni fotbalisté a další členové klubu - dohromady zhruba 60 lidí - se podrobili dvěma typům testů, výtěrům a krevním testům. Výsledky byly negativní s výjimkou dvou hráčů.

"Oba byli pozitivní na první test a negativní na druhý, který byl proveden o 24 hodin později. Oba jsou ve skvělé kondici a bez symptomů, byli nicméně okamžitě izolováni a klub bude jejich stav sledovat," uvedla Parma.

Cristiano Ronaldo.

Twitter@TeamCRonaldo

Zbytek týmu začne v pondělí stejně jako všechny ostatní italské kluby s kolektivními tréninkem, což v sobotu potvrdil na tiskové konferenci italský premiér Giuseppe Conte.

Restart Serie A je ale ještě daleko. Vedení soutěže by rádo rozehrálo sezonu 13. června, což ale zatím naráží na striktní vládní pravidla. Klubům vadí především to, že by v případě byť jen jednoho pozitivního testu musel celý tým na dva týdny do karantény.

Liga proto volá po německém modelu, kdy jsou většinou izolováni jen nakažení hráči. Bundesliga se v sobotu po koronavirové pauze rozběhla jako první velká soutěž v Evropě.

Serie A se zastavila 9. března dvanáct kol před koncem. Itálie má třetí nejvyšší počet úmrtí s covidem-19 na světě (téměř 32 tisíc), od pondělí se už ale v zemi otevřou malé obchody, restaurace, bary či služby, jako jsou kadeřnictví a kosmetická studia.