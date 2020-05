Italské kluby s týmovými tréninky nezačnou, chybějí pravidla

Pravidla byla ohlášena minulý týden, ale klubům vadí, že jsou přísnější než v jiných zemích. Fotbalisté v klubech Serie A tak budou i nadále trénovat bez kontaktu za dodržování odstupů.

Hlavním sporným bodem mezi vládou a kluby je pravidlo nařizující karanténu na 15 dnů pro celý tým v případě byť jen jednoho nakaženého hráče. To by podle mužstev mohlo vést k vlně odkládání zápasů a prakticky by to znemožnilo dohrání sezony.

"I kdyby byli třeba jen dva nebo tři infikovaní hráči v jednom nebo dvou týmech, liga by se na několik týdnů prakticky zablokovala. Je jasné, že za takových podmínek bychom soutěž do srpna dokončit nemohli. Potřebujeme, aby pravidla byla méně striktní, snad za pár dnů budeme vědět víc," řekl prezident Cagliari Tommaso Giulini.

Schválí se nová verze?

Kluby Serie A, týmoví lékaři a hráčská asociace proto připravili novou verzi, kterou předloží Italské fotbalové federaci (FIGC) a potom vládě. Týmy chtějí zavést model uplatňovaný například v Německu, kdy do izolace jde pouze nakažený hráč a zbytek týmu po absolvování testů může pokračovat v tréninku. Německá bundesliga se o víkendu jako první z velkých evropských soutěží po koronavirové pauze rozběhla.

Upravenými pokyny se bude zabývat odborná komise, takže s týmovými tréninky kluby začnou možná až příští týden. Je tak stále méně pravděpodobné, že by se přerušená Serie A rozehrála 13. června, jak ligoví představitelé původně očekávali.