Fiorentina - Brescia 1:1 Zmrhal a Matějů pomohli k bodu, Juventus nezaváhal v Boloni a vede

Brescii v 17. minutě poslal do vedení Alfredo Donnarumma proměněným pokutovým kopem. Ve 29. minutě vyrovnal Germán Pezzella hlavou z rohu.

Domácí pak nováčka zatlačili a vytvořili si řadu šancí, ale obrana v čele s gólmanem Jessem Joronenem odolávala. Rozhodčí navíc týmu z Florencie na začátku druhé půle neuznali dva góly v rychlém sledu.

Další komplikace pro Fiorentinu přišla v 70. minutě. Obránce Martín Cáceres, který zavinil penaltu, byl vyloučen po druhé žluté kartě. Hosté cenný výsledek udrželi, ale ligovou sérii bez vítězství prodloužili na 12 zápasů. Na první nesestupovou příčku Brescii chybí osm bodů.

Gabriel na vše nestačil

Lecce v úvodu několikrát podržel brankář Gabriel, kterého poprvé překonal ve 26. minutě Samu Castillejo. Domácí pak přidali a favorizované AC zatlačili. Branka Biagia Meccariella ještě neplatila kvůli ofsajdu, ale v 54. minutě už srovnal Matteo Mancosu z penalty.

Milánskému týmu bleskově vrátil vedení Giacomo Bonaventura a v 57. minutě zvýšil Ante Rebič po samostatném úniku. Čtvrtý gól hostů přidal střídající Rafael Leao v 72. minutě.

Cristiano Ronaldo se postaral o vedoucí gól Juventusu

Jennifer Lorenzini, Reuters



Ronaldo zařídil výhru

Juventus vstoupil do zápasu na hřišti desáté Boloni dobře, když ho v 23. minutě poslal z pokutového kopu do vedení Ronaldo. Jistotu dala obhájci titulu 36. minuta, kdy krásnou akci zakončil střelou z hranice šestnáctky Dybala. Ladislav Krejčí se do hry v dresu domácích nedostal.

V první minutě nastavení byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující Danilo, na výhře Staré dámy to však již nic změnit nemohlo. Juventus tak vede tabulku se čtyřbodovým náskokem na druhé Lazio Řím, které však má zápas k dobru.