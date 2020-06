Pozdními začátky zápasů v Itálii se zabývá spotřebitelský úřad

Představitelé UNC uvedli, že už na toto téma registrovali tisíce podnětů. "Je absurdní a bezdůvodné, že se zápasy Serie A hrají jen pro 'noční ptáky'," kritizoval pozdní začátky spotřebitelský úřad.

Při restartu italské ligy minulý víkend měla polovina duelů výkop ve 21:45. S blížícím se koncem sezony plánovaným na 2. srpna by měl navíc počet nočních utkání ještě přibývat.

A nic na tom nejspíš nezmění ani výzva UNC, protože původní impulz k pozdním začátkům vzešel od samotných hráčů. Jejich unie AIC se totiž kvůli hrozícím letním vedrům vyslovila proti odpoledním výkopům, takže jen některé duely startují v 17:15. Na jihu Itálie, kde jsou průměrné teploty ještě vyšší než ve zbytku země, začínají všechny zápasy teprve v 19:30 nebo až ve 21:45.

Podle lékaře Lazia Řím Iva Pulciniho by byl vhodným kompromisem výkop ve 21:00. "Bylo by to vhodné nejen pro fanoušky, ale i pro hráče. Musíte respektovat biologický rytmus, takže i pro trénované fotbalisty by bylo lepší začínat dříve večer," řekl Pulcini.