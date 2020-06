Krejčí je fit a čeká v Boloni na šanci. Rodina zůstala zatím v Čechách

Slibně rozběhnutou sezónu přibrzdilo záložníkovi Boloni Ladislavu Krejčímu zranění kolena, a pak koronavirus. Na čas se před ním ukryl doma na chalupě. Rodina v Čechách zůstala. Stihl se uzdravit a po návratu do Itálie, spojené se čtrnáctidenní karanténou se pustil s mužstvem do tréninku. S Juventusem byl už na lavičce, teď očekává postupný návrat do zápasů, jak potvrdil v rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

Bologna se pohybuje kolem středu tabulky Serie A. Koukáte se spíš dolů, co se týká záchrany, nebo nahoru, protože do pohárové Evropy to nemáte daleko?

Zachránění ještě nejsme, a je to náš první cíl. Před restartem soutěže jsme se bavili o tom, že nám na příčky, z nichž se postupuje do Evropské ligy, moc bodů neschází. Bylo by fantastické se do Evropy dostat. Do konce Serie A zbývá jedenáct kol, a my to chceme zkusit, takže se díváme v tabulce spíš nahoru než pod sebe.

Při restartu s Juventusem jste zůstal na lavičce. Věříte, že brzy naskočíte do zápasů?

Na podzim jsem hrál docela hodně, ale v prosinci jsem si poranil koleno. Léčba se vlekla a přišla do toho koronavirová pauza. V Itálii se liga nehrála 104 dní. Jediné pozitivum na ní byl čas, kdy jsem se mohl dát zdravotně do kupy. Absolvoval jsem pak s týmem všechny tréninky, koleno drželo, což byl první důležitý krok k návratu. S Juventusem už jsem seděl na lavičce, což beru jako pozitivum. V nabitém programu se teď bude hrát středa - neděle, takže věřím, že nějaký prostor od kouče Siniši Mihajloviče dostanu. Nejbližší příležitost je v neděli večer v Janově, kde hrajeme se Sampdorií, tedy proti Kubovi Janktovi.

Máte pocit, že se po koronavirové pauze Serie A nějak změnila?

Pochopitelně je znát, že na stadiónech chybí diváci, a tím i správná atmosféra. S tím ale nic nenaděláme. Viděl jsem několik zápasů prvního kola po restartu. Třeba v tom našem s Juventusem jsem měl pocit, že intenzita je prakticky stejná. Ale například v duelu Bergama s Laziem jsem měl dojem, jako by římskému celku ve druhé půli postupně došel dech. První půli odehrálo skvěle, vedlo 2:0, Atalanta po změně stran přidala, a Lazio naopak ubíralo, hráči už neměli sílu se ani pouštět do útoku, a nakonec Bergamo vyhrálo 3:2. Důvod výpadku Lazia neznám, takže nemohu říct, jestli to bylo tou dlouhatánskou pauzou, kdy se nedalo trénovat, nebo něčím jiným. Tak dlouhá pauza je něco dosud nepoznaného, ale pro všechny je to stejné. Každý tým i hráč se s tím musí vypořádat sám.

Juventus v čele tabulky pomalu uniká. Myslíte, že už je o titulu rozhodnuto?

Zdaleka není! Stát se může cokoliv, ještě je také čeká vzájemný zápas v Turíně. Odepsat nelze ani Inter Milán. Juventus je ale velmi zkušený tým, bude těžké ho sesadit z první příčky.

Itálie byla koronavirem jednou z nejzasaženějších zemí. Jsou v Serii A přísnější hygienická pravidla než v jiných ligách, které se už hrají?

Co se týká zápasů, je to, podle toho, co mi říkali třeba kluci z bundesligy, podobné. Den před zápasem musíme být na hotelu. S rouškou na ústech a nose chodíme do kabiny, kde ji nesundáváme, pokud nejdeme třeba do posilovny, zakrývá nás i na lavičce. Hodně používáme dezinfekci, často si myjeme ruce. V tréninkovém centru, kde nám při vstupu měří teplotu, jsme rozdělení do více kabin, abychom byli dál od sebe. Testovani jsme každé čtyři dny, jednou za čtrnáct dní nám berou krev a zjišťují, jestli už někdo nemá nákazu v sobě. Teplota se měří i na veřejných místech, když jdete třeba do bazénu nebo posilovny.

Před koronavirem jste, v dobrém slova smyslu, utekl domů na chalupu. Vrátil jste se do Itálie sám, nebo i s rodinou?

Zatím jsem tady sám. Vracel jsem se autem, absolvoval spoustu kontrol a měření, musel jsem mít různá povolení. Po příjezdu jsem šel do povinné čtrnáctidenní karantény. Manželku by sem asi ani nepustili, protože není rezident, nemá tu zaměstnání. Teď už by přiletět mohla, ale přímá linka z Prahy do Boloni zatím nelétá. V tom zápasovém rytmu středa neděle bych na rodinu ani neměl moc času. Manželka Kristýna s malou Nelou mají v Čechách víc možností, choít ven, do přírody, jsou mezi blízkými. Uvidíme, jestli sem vůbec přijedou, liga poběží měsíc naplno. Jsme v kontaktu prostřednictvím počítače a videa. Není to ideální, ale vidíme se a slyšíme.

Jak koronavirus změnil život v Boloni?

Už se vrací k normálu. Je tady nádherné počasí, sedí se na zahrádkách, kde je to možné bez roušek. Nejsou tu zahraniční turisté. Mně to vyhovuje. Jindy přecpané centrum je volné, všude najdete volné místo v restauraci. Ceny jídel a nápojů šly dolů. V tomhle je to podobné jako v Praze.

Uvědomil jste si, že jste ve druhé půlce června měli být na evropském šampionátu?

Ani jsem si nevzpomněl. Jakmile bylo přeloženo na příští rok, pustil jsem ho z hlavy. Přeložení ale považuji za dobrou variantu. Věřím, že příští rok se hrát bude.