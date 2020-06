Ibrahimovic se po měsíci zapojil do týmového tréninku AC Milán

Útočník Zlatan Ibrahimovic se po měsíční pauze zaviněné zraněním zapojil do týmového tréninku AC Milán. Podle italských médií by se švédský fotbalista dokonce mohl objevit v nominaci na nedělní zápas Serie A proti AS Řím, do hry ale velmi pravděpodobně ale ještě nezasáhne.