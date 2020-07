Buffon je rekordmanem Serie A, na klubový rekord Del Piera necílí

Brankář fotbalistů Juventusu Turín Gianluigi Buffon je od soboty novým rekordmanem v počtu startů v italské lize. Ve 30. kole Serie A proti FC Turín (4:1) nastoupil do 648. ligového zápasu, čímž se osamostatnil od legendárního obránce AC Milán Paola Maldiniho. Na překonání rekordu Alessandra Del Piera v celkovém počtu startů za "Starou dámu" však dvaačtyřicetiletý Buffon necílí.

Brankář Gianluigi Buffon překonal rekord italské ligy, nastoupil do 648. utkání v soutěži.

Buffon vyrovnal Maldiniho počin už v prosinci, jenže od té doby chytal pouze v Italském poháru. Čekání na pokoření rekordu mu navíc prodloužila více než tříměsíční koronavirová pauza. Fotbalisté Juventusu vyběhli do utkání s městským rivalem v dresech, které nápisem "648Buffon" na rukávu odkazovaly právě na brankářův rekordní počin.

"Na rekord jsem musel dlouho čekat, ale nebyl to žádný problém. Mám radost, myšlenkou na rekord jsem se nezaobíral. Na začátku kariéry jsem byl bezstarostnější a klidnější. Měl jsem spoustu snů a díky tomu, že jsem se sebou nebyl nikdy spokojený, jsem se dostal až sem," řekl Buffon v rozhovoru pro Sky Sport Italia.

Prvních 168 ligových startů zaznamenal v dresu Parmy a následujících 480 v Juventusu. Celkově za "Starou dámu" v součtu všech soutěží nastoupil do 670 duelů. Klubový rekord drží Del Piero se 705 zápasy. "Pokořit Del Pierův rekord v počtu startů není mým cílem. Kvůli tomu nehraju, protože před dvěma lety jsem prakticky skončil. Pak ale přišla nabídka z PSG a následně jsem dostal možnost vrátit se do Juventusu," uvedl Buffon.

"Uvědomil jsem si, že pokud mám tu správnou motivaci, dokážu odehrát nějaké zápasy bez jakýchkoli problémů a navíc na hřišti stále můžu ukázat, co umím," prohlásil mistr světa z roku 2006.

Do Juventusu přišel v roce 2001 a před rokem se do klubu vrátil po ročním působení v Paris St. Germain. Na začátku tohoto týdne prodloužil s "Bianconeri" smlouvu do konce června 2021. Stejný krok učinila i další klubová legenda kapitán Giorgio Chiellini.

"Zůstanu tady nejméně do 43 let. Od té doby, co jsem překročil 40, beru věci měsíc po měsíci. Potřebuju monitorovat situaci a být pořád připravený udělat krok zpátky, pokud budu postrádat hlavní prvek, a tím je schopnost hrát na špičkové úrovni," konstatoval Buffon.

"Až pocítím, že jsem tohoto bodu dosáhl, odejdu. Dokud jsem motivovaný a ve správné formě, je jedině dobře, že stále hraju, protože nic mě nedělá šťastnějším než fotbalové zápasy," řekl devítinásobný vítěz Serie A.

Na rozdíl od italské ligy s Juventusem nikdy nedošel na vrchol v Lize mistrů, přestože s ním třikrát postoupil do finále. "Pořád mi to víří hlavou, je to nevyhnutelné. Mnohokrát jsem byl trofeji blízko a lituju toho, že jsem ten ušatý pohár nikdy nepozvedl. Sílu ale čerpám právě z toho, že se kvůli těmto výčitkám nevzdávám," řekl Buffon.