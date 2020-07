Inter - Neapol 2:0 Bitva o druhé místo vrcholí, výhry slaví Inter Milán i Bergamo

Favorizovaný Inter se dostal do vedení už v 11. minutě utkání, když se v pokutovém území uvolnil Danilo D´Ambrosio a levačkou do protipohybu hostujícího gólmana Mereta poslal Nerazzurri do vedení.

Další minuty však patřily hostujícímu týmu. Velkou šanci spálil v 20. minutě Lorenzo Insigne, ale především Matteo Politano o jedenáct minut později, kterého vychytal domácí Samir Handanovič. Insigne se do další velké příležitosti probil v 36. minutě, jeho střela z malého vápna však jen těsně minula levou tyč domácí svatyně.

Fotbalisté Interu Milán hostili v 37. kole Neapol

Daniele Mascolo, Reuters

Až poté se znovu dostal ke slovu favorit, ránu Brozoviče z hranice velkého vápna v nastavení prvního poločasu však parádně vytáhl Meret.

Definitivní jistotu dala domácím 74. minuta, kdy se parádní ranou prosadil Lautaro Martinez a zvýšil na konečných 2:0.

Mizerný poločas Bergamo nezlomil

Souboj osmé Parmy s třetí Atalantou v prvním poločase příliš šancí nenabídl. Do první velké příležitosti se dostali domácí v 8. minutě, kdy Riccardo Gagliolo prověřil tvrdou ranou hostujícího Golliniho, ten se však zaskočit nenechal.

Aktivnější domácí se odměny dočkali na konci prvního poločasu po trefě švédského záložníka Dejana Kulusevskiho, který i díky šťastnému odrazu poslal přesnou ranou Parmu do vedení.

Atalanta Bergamo bojovala o ligové body na půdě Parmy

Alberto Lingria, Reuters

Obrat ve druhém poločase

Favorizovaní hosté se vyrovnání dočkali v 70. minutě, když z přímého kopu prostřelil zeď parmských hráčů Ruslan Malinovskij a srovnal stav utkání na 1:1.

Bergamo dokonalo obrat v zápase v 84. minutě po výborné akci Argentince Alejandra Gómeze. Dvaatřicetiletý záložník Atalanty parádní střelou z 20 metrů překonal domácího Sepeho a zajistil hostům cenné vítězství 2:1.