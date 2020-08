Ronaldo a odchod z Juventusu? Hvězdný Portugalec snil o PSG

Měl namířeno za Mbappém a Neymarem? Hvězdný fotbalista Juventusu Turín Cristiano Ronaldo má za sebou vydařenou sezonu. Pětatřicetiletý snajpr prý ale v průběhu ročníku uvažoval o odchodu do Ligue 1, konkrétně do Paris Saint-Germain. Podle francouzských médií za to mohly neshody s trenérem Sarrim po utkání Ligy mistrů s Lokomotivem Moskva.

Ronaldo si v italské Serii A v dresu Staré dámy letos připsal úctyhodných 31 branek ze 33 utkáních. Nad hlavu minulý týden zvedl pohár pro mistra italské ligy, letos podruhé v řadě. A už v pátek může Sarriho skvadře pomoc k postupu do „Final Eight" Ligy mistrů. V cestě stojí Lyon, na jehož hřišti Juventus v prvním osmifinálovém zápase před koronavirovou pauzou prohrál 0:1.

V průběhu ročníku to ale s budoucností portugalského špílmachra vypadalo všelijak. Podle francouzského serveru France football Ronaldo vážně uvažoval o tom, že by letos v létě odešel do PSG, zahrát si po boku Neymara, Mbappého a dalších pařížských hvězd.

Cristiano Ronaldo : Paris en tête https://t.co/yAFZcPch0a — France Football (@francefootball) August 3, 2020

Za všechno prý mohly neshody s koučem Sarrim po nepřesvědčivých výkonech Juventusu v základní skupině Ligy mistrů proti Lokomotivu Moskva. Italský stratég tehdy Ronalda stáhl ze hřiště, což pětinásobný vítěz milionářské soutěže vždy během své kariéry nesl se značnou dávkou nelibosti.

Ronaldo se podle francouzských médií měl k celé záležitosti vyjádřit i na týmové večeři. Z jeho slov pak údajně vyplynulo, že je v klubu nešťastný a v létě by chtěl odejít.

Teď má Ronaldo a celá Stará dáma v hlavě nejspíš ale už úplně jiné myšlenky a ty míří k postupu přes Lyon do „Final Eight" Ligy mistrů. Juventus na prestižní trofej pro nejlepší evropský klub sezony čeká od ročníku 1995/96. A právě kvůli kýženému zisku poháru za více než tři miliardy korun Ronaldo v roce 2018 do Turína přišel.