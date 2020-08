Nedvěd na odpis?! Juventus prý čeká zemětřesení, Grande Paola má vyštípat Buffon

Pan Nedotknutelný. Takovou pozici si v Juventusu vybudoval fotbalový démon Pavel Nedvěd, když v klubu na rozdíl od jiných hvězd zůstal i během neslavného pádu do druhé ligy. Proto se český majitel Zlatého míče po skončení kariéry stal ve Staré dámě funkcionářem a usadil se v křesle viceprezidenta. Některá italská média však přišla se šokující zprávou. Klubový boss Andrea Agnelli prý nachystal razantní čistku, které má padnout za oběť také Nedvěd!

Šlo by o víc než trpký konec. Italská média už dokonce skloňují jméno muže, který by měl Pavla Nedvěda (47) nahradit. Brankářská legenda Gianluigi Buffon (42), gólman se stále platnou hráčskou smlouvou!

„Gigi by mohl být povýšen na místo viceprezidenta," shodují se italské weby dagospia.com a sportevai.it.

Juventus přitom před pár dny oslavil devátý mistrovský titul v řadě a vylepšil vlastní rekord mezi týmy z pěti elitních evropských lig. Mužstvo se chystá na páteční odvetu osmifinále Ligy mistrů s Lyonem.

Důvodem má být nuda pod Sarrim

Tak jaký by mělo vedení klubu k zemětřesení důvod?

Neomezený boss Andrea Agnelli údajně Nedvědovi vyčítá, že vyhnal trenéra Massimiliana Allegriho a zasadil se o příchod jeho nástupce Maurizia Sarriho, pod nímž Stará dáma podle vládce automobilky Fiat předvádí nudný fotbal.

Viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd provází klubovým areálem nového kouče Maurizia Sarriho.

Twitter

Agnelli tak proto údajně chystá velkou čistku. „Odsouhlasí také odchod dosud nedotknutelného viceprezidenta Pavla Nedvěda. Sentiment končí," hlásí italská média.

Vyhazov by stejně jako Grande Paola měl potkat i sportovního ředitele Fabia Paraticiho.

Buffon je nejen exmanželem české krásky Aleny Šeredové, ale také bývalým Nedvědovým spoluhráčem. Teď by ho měl údajně vyštípat a připravit Allegriho návrat.

Teď se čeká, jak dopadne Liga mistrů

Intenzita zemětřesení v Juve bude samozřejmě závislá na tom, jak si italský mistr povede v závěru restartovaného ročníku Champions League. Nedvěd si je pochopitelně moc dobře vědom, jak důležitý je pro Starou dámu úspěch. A nic na tom nemění, že rozuzlení bude v porovnání se sezonami předchozími prazvláštní, neboť se bude odehrávat turnajovou formou v Portugalsku.

„My se ale nejdříve musíme do Portugalska dostat," připomíná Grande Paolo na stránkách UEFA.com, že Juventus musí nejprve smazat jednogólové manko z prohraného prvního zápasu v Lyonu, aby mohl pomýšlet na postup z osmifinále a účast v závěrečném turnaji Final Eight Champions League.

Tam by ho ve čtvrtfinále čekal nejspíš madridský Real nebo Manchester City. „Obě mužstva jsou vážnými kandidáty na zisk trofeje, proto by šlo o velice obtížnou konfrontaci. Ale v této fázi Ligy mistrů jsou silné všechny týmy," uvědomuje si Nedvěd, o co se bude v Portugalsku hrát.

Už se spekuluje i o Monte Carlu

O budoucnost trenéra Sarriho určitě. Dost možná i o další působení hvězdného Ronalda v Juve. Ten přišel do Itálie proto, aby Stará dáma konečně vyhrála Champions League.

„Jeho působení je spojeno s námi, protože v Juventusu má dál platnou smlouvu," popřel Nedvěd při nedávné návštěvě Prahy, že by Ronaldo v případě nezdaru v letošní Lize mistrů z Turína předčasně zmizel.

Právě Grande Paolo byl iniciátorem Ronaldova příchodu, stejně jako největším lobbistou pro angažování Sarriho.

A s jeho úspěchem v Lize mistrů, a tudíž i případným dalším pokračováním v Juve, je v Itálii spojována i Nedvědova budoucnost.

Server Dagospia už má o ní dokonce jasno. Podle jeho informací by Grande Paolo měl přesídlit do Monte Carla a spolupracovat s vyhlášeným agentem Mino Raiolou.