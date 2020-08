Fotbalový AS Řím koupí americký miliardář Friedkin

Novým majitelem italského fotbalového klubu AS Řím se po desetiměsíčním vyjednávání stane americký miliardář Dan Friedkin, který za něj podle odhadu médií zaplatí 591 milionů eur (zhruba 15,5 miliardy korun). Celá transakce by měla být formálně dotažena do konce měsíce.