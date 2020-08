Nejšílenější přestup v historii fotbalu? Ronalda nabízí k Messimu do Barcelony

Šlo by možná o jeden z nejsenzačnějších přestupů v historii fotbalu. Cristiano Ronaldo by mohl zamířit do Barcelony, a nastupovat tak v útoku po boku svého věčného rivala Lionela Messiho. Vypadá jako fantasmagorie, ale španělský novinář Guillem Balague tvrdí v rozhovoru pro BBC, že Juventus se snaží zbavit obrovské finanční zátěže, které s sebou působení Ronalda v týmu nese, a nabídl ho k přestupu právě do Barcelony.