Chystá se gigantický přestup! Dvě hvězdy Barcelony už brzy po boku Ronalda?

Nepovedená sezona fotbalistů Barcelony podtržená debaklem 2:8 s Bayernem ve čtvrtfinále Ligy mistrů a chystané rozsáhlé čistky v kádru katalánského klubu svádějí k divokým spekulacím. Podle italského listu Corriere dello Sport touží vedení Juventusu Turín přivést do útoku šampiona Serie A z Barcelony hvězdné posily - Luise Suáreze a francouzského mistra světa Antoina Griezmanna!

Cristiano Ronaldo. Dočká se Juventusu hvězdných posil do útoku?

Sportovní ředitel Fabio Paratici má před novou sezonou velké plány. Podle Corriere dello Sport by se mohli po boku hvězdného Cristiana Ronalda objevit brzy Suárez i Griezmann. Rozhodně to bude něco stát, ale odborníci připomínají, že pro jednání s Barcelonou o uvolnění některých hráčů nastala ideální chvíle.

Katalánský gigant s šestinásobným nejlepším fotbalistou planety Lionelem Messim má totiž za sebou černou sezonu, kterou odnesl vyhazovem trenér Quique Setién, a také změny v kádru jsou zřejmě nevyhnutelné. V lize obsadila Barcelona druhé místo se ztrátou pěti bodů na Real Madrid. V domácím poháru vypadla ve čtvrtfinále a po vyřazení ve stejné fázi Ligy mistrů zakončila sezonu poprvé od roku 2008 bez trofeje. I proto se její svatostánek Camp Nou dočkal na sociálních sítích nelichotivého označení Cup No (žádný pohár).

Podle španělských médií má v Barce pozici „neprodejných" pouze čtveřice hvězd. Suárez a Griezmann však mezi nimi údajně nejsou, a v případě adekvátní nabídky mohou tým opustit, což Juventusu v jeho plánech nahrává.

Corriere dello Sport však v této souvislosti připomíná, že Juventus by nejprve musel vytvořit případným posilám prostor, a to i z hlediska finančního rozpočtu. Černý Petr by tak podle italského listu zřejmě připadl argentinskému snajprovi Gonzalu Higuaínovi, jednomu z nejlépe placených hráčů turínského celku.