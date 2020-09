Záložník Barák odchází na roční hostování do Verony

Český záložník Antonín Barák odešel z Udine na roční hostování do Hellasu Verona. Součástí jeho odchodu do devátého celku poslední sezony italské fotbalové ligy je automatická opce na přestup za 10 milionů eur (267 milionů korun). Hellas o dohodě informoval na svém webu.

Pětadvacetiletý Barák přišel do Udine v létě 2017 z pražské Slavie. V lednu 2020 odešel na hostování do Lecce do konce sezony, s klubem však sestoupil. V Serii A odchovanec Příbrami odehrál zatím 66 zápasů a dal devět branek. Za národní tým Barák dosud nastoupil k 12 utkáním a vstřelil pět gólů.