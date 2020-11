Barák věří, že Verona dokáže uspět s AC Milán: Nesoustředíme se na Ibrahimovice. Chceme uspět s naším fotbalem

Oba trenéři i média vás opěvovali po dvou gólech, které jste dal Beneventu. Užil jste si prchavé okamžiky slávy?

Je to hezké, ale krátkodobé. Večer po pondělním zápase, který jsme vyhráli 3:1, to bylo super. Mně se povedl i gólově, trefil jsem se dvakrát. To je vždycky důležité. Ale je to skutečně prchavé, už od úterý jsem myslel na utkání na San Siru, kde nás v neděli večer čeká AC Milán. Benevento jsem pustil z hlavy a už se k němu nevracím.

Jak se těšíte na tohoto slavného soupeře, který vede po šesti kolech tabulku Serie A?

Na takového soupeře se vždycky těšíte. Pro nás to bude zase velká zkouška. Nám se proti věhlasným týmům daří. AS Řím jsme porazili 3:0, Udine 1:0 a v Turíně jsme s Juventusem remízovali 1:1. Věřím, že na tyhle výsledky navážeme. Pojedeme na San Siro s cílem bodovat.

To si Sparta v Evropské lize přála také, a prohrála s AC 0:3. Viděl jste ten zápas?

Díval jsem se v televizi.

V čem podle vás Pražané chybovali?

Nepřísluší mi Spartu hodnotit.

Ale svůj názor určitě máte. Řeknete ho?

Je to opravdu jen můj názor. Chyběla mi u nich herní odvaha, čekal jsem od kluků, že si dovolí víc. Směrem dopředu jim scházela kreativita, což je špatné, protože pokud chcete s takovým soupeřem něco uhrát, musíte ho dostat pod tlak, takže potřebujete být kreativní. Sparta nedokázala Milán ničím potrápit, prakticky ve všech činnostech více či méně ztrácela. AC se utkání povedlo. Dali gól v první půli, pak přidali ještě dva. Když hrajete na trávníku favorita, od něhož se čeká, že bude utkání kontrolovat, musíte se snažit s ním držet co nejdéle krok. Jakmile inkasujete, zápas je pro vás mnohem těžší. Celkově bych řekl, že se sparťanům zápas nepovedl, nesedl jim, byl to pro ně večer blbec, jak se říká. Sparta prostě narazila na tým, kterému se teď daří, hraje v euforii, a v tomhle utkání ukázal svoji kvalitu. Kluci musejí rychle zvednout hlavy. Dnes večer je čeká Celtic. Věřím, že z Glasgowa si nějaké body odvezou.

Kanonýr Zlatan Ibrahimovic sice Spartě gól nedal, neproměnil ani penaltu, ale je to pořád skvělý útočník. Máte na něj ve Veroně nějaký recept?

Zlatana zná každý, na něj recept neexistuje a rozhodně se nesoustředíme jen na něj, i když je to obrovská individualita. Koncentrujeme se na celý tým. Budeme se chtít prezentovat naším fotbalem. Po celém hřišti v soubojích jeden na jednoho musíme hrát náročný fotbal. Musíme je dostávat pod maximální tlak už od jejich rozehrávky. S naší hrou a v současné formě máme šanci v Miláně uspět. Jsem o tom přesvědčený.

Nepochybně sledujete Slavii, odkud jste v roce 2017 odešel do Itálie. Před dnešním utkáním s Nice má velké zdravotní problémy, zaviněné především covidem-19. Vy jste ho prodělal, ale potkal v takovém měřítku i Hellas?

My jsme na tom možná ještě hůř. Svalové problémy má asi sedm hráčů, další bojují s jiným zdravotními problémy. Chybí jich jedenáct. Covid nás také zasáhl, v karanténě jsme byly se spoluhráčem Korayem Günterem. Problémy má každý tým. Záleží, jak rychle se dají marodi do pořádku. Lékaři určitě dělají maximum, jako tady ve Veroně. Pomoct může i reprezentační pauza.

Vy jste covid-19 prodělal. Co je horší, horečky, zdravotní problémy anebo když nejsou, tak psychická zátěž?

Záleží na tom, jaký kdo má průběh nemoci. Já jsem ani nevěděl, že covid-19 mám. Nechápal jsem, že čtyři testy po sobě vyšly pozitivně. Nejhorší bylo, že jsem musel být jedenáct dní zavřený doma, i když jsem se cítil dobře.

Dá se na takové situaci najít něco pozitivního?

Zase záleží, jaký máte průběh. Z mého pohledu bylo pozitivní, že jsem měl víc času na rodinu, vyčistil jsem si hlavu, odpočinul si. Snad i proto jsem nabral hodně pozitivní energie, která vyústila v ty dva góly.

Jaké jsou cíle Hellasu v této sezoně?

V první řadě je to záchrana. Serie A jde podle mne kvalitativně nahoru, do Itálie přicházejí stále lepší fotbalisté, což je znát. Hellas chytil začátek podzimu, což je pro nás dobře, ale sezóna bude ještě strašně dlouhá. Když se dostaneme na hranici nějakých čtyřiceti bodů, budeme moct koukat dál a v tabulce výš. Moje přání a cíl je, umístit se s Veronou do desátého místa. Vím, že to bude hodně těžké, ale když se nám bude dařit, tak proč ne. A třeba z toho může být i účast v evropských pohárech. Jsem optimista, věřím, že na to máme.

Verona je krásné město. Měl jste už čas podívat se do Amfiteátru, pod Juliin balkón a vůbec do historického centra?

Já jsem to stihl. Dlouho jsem hledal vhodné bydlení, přítelkyně se synem za mnou přijeli teprve nedávno, takže teď máme už příjemné starosti se zařizováním. Až bude čas, určitě jim krásy Verony ukážu. Věřím, že to vyjde už po reprezentační přestávce. Nádherné je i okolí Verony. Tréninkové centrum Hellasu je na břehu jezera Lago di Garda, což je také krásné místo.

S národním mužstvem vás čekají tři zápasy, přípravný s Německem, a pak v Lize národů v Plzni s Izraelem a Slovenskem. Jak se na ně těšíte a co od nich očekáváte?

Těším se strašně moc, protože reprezentace je pro mne nejvíc. S Německem sice nepůjde o body, ale zahrajeme si proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Ze zápasů s Izraelem a se Slovenskem budeme chtít šest bodů. Izrael je nepříjemný soupeř a se Slováky to je vždycky prestižní derby, i kdyby se o nic nehrálo. Pořád máme šanci skupinu vyhrát. Věřím, že zápasy zvládneme. Máme z našeho mužstva moc dobrý pocit, podle mne se rodí velmi silný tým.