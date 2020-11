Patříme k zájemcům o Ronalda! tvrdí sportovní ředitel PSG

Cristiano Ronaldo by se proto podle zahraničních médií mohl pod Eiffelovu věž přesunout během nadcházejícího letního přestupového období. Nyní pětatřicetiletý portugalský reprezentant se do Turína stěhoval v roce 2018 z Madridu a jeho roční plat u Staré dámy činní závratných 31,5 milionu eur ročně (asi 832 milionů korun).

Ronaldův plat je podle britského Dailymailu pětkrát vyšší, než kolik bere druhý nejlépe placený fotbalista Juventusu Paulo Dybala. A podle zvěstí z Itálie se zdá, že kasu turínského celku to v současné situaci zatěžuje čím dál více. Jen pro málo klubů v Evropě by však případné angažmá pětinásobného šampiona Ligy mistrů bylo finančně udržitelné.

Jedním z nich je bezesporu PSG. Když se novináři ptali sportovního ředitele Pařížanů Leonarda na to, jestli by klub o služby Ronalda stál, vyšlo najevo, že ano. „V dnešním fotbale nikdy nevíte, co se přihodí. Kdo si může dovolit ho koupit? Je to uzavřený okruh zájemců. My do tohoto okruhu patříme. Je to o příležitostech," řekl pro PSGTV Leonardo.

Ronaldo se v neděli na hřišti Lazia Řím zranil v oblasti kotníku a není jisté, jestli se představí v dresu Portugalska během reprezentační pauzy. Staré dámě vstup do nové sezony zatím nevychází podle představ. S čtyřbodovou ztrátou na vedoucí AC Milán patří turínským fotbalistům prozatím pátá příčka tabulky Serie A. I proto se nejspíš o odchodu největší hvězdy mluví čím dál více.