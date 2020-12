Hanebný čin! Rossiho dům během pohřbu legendy vykradli

Jsou zprávy, kterým se nechce věřit! Jedna z takových se týká bývalého slavného italského fotbalisty Paola Rossiho, který minulý týden ve středu ve věku 64 let podlehl rakovině plic. Zatímco tifosi se loučili v slzách s legendou a spoluhráči ze zlatého týmu z MS 1982 nesli v sobotu ve Vicenze rakev s ostatky bývalého vynikajícího útočníka, v jeho domě v městečku Bucine v provincii Arezzo v Toskánsku se zatím „činili“ zloději. Odcizili šperky, pamětní hodinky a blíže nespecifikovanou peněžní hotovost, nicméně žádné památeční předměty na Rossiho kariéru.

Vloupání oznámila úřadům vdova po fotbalistovi Federica Cappelettiová, která po návratu ze smutečního obřadu zjistila, že nezvaní návštěvníci vnikli do domu rozbitým oknem. „To, co ukradli, je mi lhostejné, mohli by mi vzít třeba 100 000 eur, ale ten čin v tuhle chvíli prostě nechápu," citují ji italská média.

Pobouření nad jednáním pobertů vyjádřil i starosta Florencie Dario Nardella. „Nevím, zdali existuje něco zbabělejšího a nechutnějšího, ale tohle je vážně nemyslitelné. Doufám, že policie brzy viníky dopadne," napsal rozhořčeně na Twitter.

Rossi na MS 1982 dovedl Itálii k třetímu mistrovskému titulu šesti góly včetně hattricku při slavné výhře 3:2 nad Brazílií. Titul mistra světa získal jako hráč Juventusu, s nímž vyhrál dvakrát ligu a Pohár mistrů. V italské reprezentaci nastoupil k 48 zápasům a vstřelil 20 gólů.