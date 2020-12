Drsná zpověď slavného kouče Gattusa: Psali, že umírám, že mi zbývá měsíc života

Bojovník, rváč, který se toho nebojí. Takový byl Gennaro Gattuso jako hráč a nic se nezměnilo ani poté, co přesídlil na trenérskou lavičku. I když je známý tvrďák vážně nemocný, statečně se pere s problémy a o svých potížích promluvil do médií. „Mám autoimunitní onemocnění. Posledních deset dní jsem nebyl sám sebou, byl jsem úplně vyčerpaný," svěřila se milánská legenda, která vede v Serii A Neapol. V médiích se o sobě dozvěděl hodně drsné věci ohledně svého zdravotního stavu, třeba, že mu zbývá měsíc života...

Média spekulovala, jaké zdravotní trable Gattusa trápí a zda je nemoc vůbec léčitelná. Je pravda, že v posledních týdnech vedl tým s páskou přes oko. Po utkání s Turínem pak Ital přiznal, že má zdravotní problémy. „Mám autoimunitní onemocnění, myasthenia gravis," řekl kouč s tím, že v posledních dnech rozhodně nebyl ve své kůži. „Když vidíte čtyřiadvacet hodin denně věci dvojitě, je to velmi vyčerpávající. Pouze psycho jako já může v tomto stavu pokračovat v práci," poznamenal.

I když je ve složité situaci, nepropadá depresím. „Když se podíváte do zrcadla a vidíte, že něco není v pořádku, nebojte se. Život je úžasný. A nejlepší je beze strachu. Je třeba se neschovávat, naopak, musíte se všemu podívat do tváře," ukázal srdce bojovníka.

Dobře si uvědomoval, že lidé, kteří jeho problémy viděli, museli trpět. Možná i za něj samotného. „Bojoval jsem tvrdě sám se sebou ... bylo mi nepříjemné, když jsem vnímal, že mě lidé takhle vidí ... Ale pak jsem si uvědomil, že jsou přece i horší věci," konstatoval.

Jaká nemoc Gattusa trápí Myasthenia gravis je progresivní autoimunitní onemocnění, při kterém dochází ke krátkodobým poruchám a únavě různých svalů. V případě Gattusa je to myasthenia gravis, které zahrnují ptózu (poklesnutí víčka), diplopii (dvojité vidění). Se zvýšením zátěže se příznaky zhoršují, pacient cítí bolest hlavy, bolí ho oči.

„Slyšel jsem zvěsti, že mám před sebou měsíc života, ale buďte si jistí, že neumírám. Žiju s tímto problémem už deset let. Potřetí mě to takhle zasáhlo, a tentokrát to byl tvrdý zásah. Věřím však, že i tohle se zvládne," neskrýval odhodlání porvat se s osudem.

„Mám problémy s nervem v oku," přiznal Gennaro. Lékaři mu zatím operaci nedoporučují, je prý třeba počkat šest měsíců, než bude možné s jistotou říci, zda bude zákrok nutný. "Existuje však pokrok. Nejprve jsem viděl čtyři Ibrahimovice, pak tři, a nyní mi v očích zbývají jen dva," usmál se známý bojovník.

Strach ze smrti rozhodně nemá, rozhodně na ni nemyslí ani v těžkých chvílích. "Platí, co jsem řekl, že pokud jednou zemřu, chci, abych zemřel na fotbalovém hřišti," dodal.