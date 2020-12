Záložník Verony a reprezentant Barák se vyznal: První Vánoce se synem byly nejkrásnější

Pouhé tři dny volna a znovu do tréninkového procesu. Přesto prožil záložník Hellasu Verona a české fotbalové reprezentace Antonín Barák krásné Vánoce a završil tak zvláštní rok. Po zdravotních problémech se vrátil v Itálii do velkého fotbalu, od léta zase hraje, na podzim dal tři góly. Vrátil se také do reprezentace. Prodělal ale i covid-19. Přesto pozitiva převažují. Přítelkyně Nikola mu porodila syna Antonína. „S ním to byly nejkrásnější Vánoce," neskrýval radost šestadvacetiletý příbramský rodák v rozhovoru pro Právo a Sport.cz.

Prožil jste Vánoce v Čechách nebo v Itálii?

Zůstali jsme přítelkyní Nikolou v Itálii. Měli jsme jen tři dny volna přes svátky, v neděli už jsme zase trénovali. Strávili jsme je ve třech, poprvé se synem Antonínem, o to byly krásnější. Čtvrtý do party byl náš pes. Bydlíme na břehu jezera Lago di Garda, takže v krásném prostředí. Nikdo z rodiny k nám vzhledem k situaci nemohl přijet, ale užili jsme si je báječně, já si tyhle svátky vždycky užívám.

Vánoce jste pojali po česku?

Samozřejmě! Se stromečkem, bramborovým salátem, kaprem a cukrovím.

Kde jste v Itálii sehnal kapra?

Pocházím z Příbrami a přítelkyně z Třeboňska, takže bez kapra by to prostě nešlo (směje se). Začátkem prosince na moje narozeniny za námi přijeli rodiče a kapra přivezli. Do Štědrého večer čekal v mrazáku.

Antonín Barák má před sebou další fotbalové cíle

Gregorio Borgia, ČTK/AP

Byli jste se podívat o svátcích ve městě Romea a Julie?

Samozřejmě, už před Vánoci. Verona byla nádherně vánočně vyzdobená, zářila spoustou světel. Skvělá atmosféra nás naladila na Vánoce. Jak už jsem řekl, bydlíme u jezera, takže jsme svátky trávili hlavně tam. Ani tady nechyběla krásná vánoční výzdoba. Škoda, že volno bylo tak krátké. Náladu nám nezkazilo ani počasí, protože na Štědrý den tu pršelo.

Tři dny volna je hodně málo...

Bohužel, ale nic se nedá dělat, už 3. ledna hrajeme ligu ve Spezii. Za ty tři dny jsme nestihli ani přibrat kilo navíc. Trenér Jurič nám dal hned pořádně do těla, pěkně jsme ze sebe vánoční dobroty vypotili. Je fakt, že za tři dny z fotbalového procesu nevypadnete. Na jednu stranu je to dobře, na druhou cítím, že bych si potřeboval trochu odpočinout. Zápasy jdou ale v rychlém sledu, není čas ani prostor na delší volno. Dovolenou si dopřeju až někdy v červnu.

Mistrovství Evropy ale vrcholí až v červenci. Vy s ním nepočítáte?

Máte pravdu. Samozřejmě je to jeden z mých cílů. Dovolenou rád posunu na červenec. Doufejme, že šampionát bude a nestane se nic mimořádného. Život se snad začne vracet do normálu. Ale na problémy není čas myslet, pořád jsme na tréninku, na hotelu, nebo hrajeme. Člověk si problémy nesmí připouštět. Můžeme si jen přát, aby se ten kolotoč zastavil nebo přibrzdil.

Jaký byl z vašeho pohledu končící rok 2020?

Zvláštní. Pro lidskou populaci byl kvůli pandemii koronaviru negativní. Těch špatných zpráv bylo hrozně moc. Spousta lidí zemřela, mnoho jich přišlo o práci, i když byli pracovití. Já měl to štěstí, že jsem o ni nepřišel, fotbal se hraje, i když to bez diváků není ono. Lidé mají strach, a chovají se k sobě kolikrát nehezky. Lidské vztahy strachem trpí. To není dobře. Těžké období pokračuje, a tak lidem přeji hlavně zdraví, aby měli práci, zbavili se strachu a život se vrátil zase do normálu.

Co vám rok přinesl po fotbalové stránce?

Pro mne byl hodně dobrý, dokonce ho mohu hodnotit jako jeden z nejlepších. To mě neuspokojuje, ale naopak motivuje.

Kdybyste měl vybrat jeden moment...

Největším štěstím pro nás bylo narození syna. Je úžasný a my si ho užíváme. Z mého osobního hlediska byl tento rok pozitivní, zůstává tam však to ale...

Záložník Antonín Barák během tréninku české fotbalové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Máte do nového roku osobní přání?

Jen zdraví pro rodinu, blízké a všechny lidi. Žádná osobní předsevzetí si nedávám. Kladu si dlouhodobé cíle, a ty se snažím postupně naplňovat. Ale nechám si je pro sebe.

Dovolím se zeptat, jestli mezi těmi cíli je i evropský šampionát?

Samozřejmě je! Pro mne reprezentace znamená hodně moc, ve fotbale nejvíc. Hrát za Česko je velká čest. Udělám maximum, abych nechyběl na žádném srazu ani na šampionátu. V mužstvu mám kamarády, s klukama jsem vždycky rád vidím, každý sraz mi dává nové zkušenosti. A šampionát byl měl být fotbalovým vrcholem nového roku.