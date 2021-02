Hellas Verona - Parma 2:1 Senzační Barák rozhodl zápas italské ligy, trefil se i Slovák Kucka

Juraj Kucka proměňuje v zápase Verony s Parmou pokutový kop a posílá hosty do vedení

Lepší start do utkání si snad ani nemohla Parma přát. Už v osmé minutě ji totiž Slovák Kucka poslal z pokutového kopu do vedení a zdálo se, že by jeho tým mohl přerušit sérii tří porážek v řadě. Opak byl ale pravdou. Po vlastním gólu totiž Verona srovnala.

V 62. minutě pak přišla velká chvíle Antonína Baráka, který vstřelil vítězný gól Verony. V probíhající sezoně dal záložník pátou branku.