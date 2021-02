Mám strach z příštích dvou zápasů, řekl Conte po výhře 3:0 nad AC

Inter na San Siru od začátku dominoval. Už v páté minutě otevřel skóre Lautaro Martínez, který se trefil i po změně stran. Třetí branku přidal další útočník Romelu Lukaku. Conteho mužstvo si po 23 kolech v čele tabulky vytvořilo před druhým AC čtyřbodový náskok a přiblížilo se k prvnímu titulu od roku 2010.

"Mám strach z příštích dvou zápasů proti Janovu a Parmě, ve kterých musíme ukázat, že jsme udělali další krok k udržení prvního místa v Serii A. Janov prohrál jediné utkání od příchodu kouče Davida Ballardiniho. Parma se trápí navzdory tomu, že má dobrý tým. Tyto duely nám hodně řeknou o tom, čeho můžeme dosáhnout," řekl novinářům Conte.

Ze suverénního výkonu Interu v milánském derby měl radost. "Moji hráči si zaslouží pochvalu. Byli výborně připravení a na hřišti dominovali. Byl to dobrý zápas a vypjaté derby, protože oba týmy jsou nahoře v tabulce. Proti silnému soupeři se nám dařilo proměnit většinu příležitostí," konstatoval Conte.

Jeho svěřenci v italské lize zvítězili počtvrté za sebou a celkově pošestnácté v sezoně. "Výhry nad přímými konkurenty vám zvyšují sebevědomí. Vítězství v derby potvrdilo, že se zlepšujeme. Musíme pokračovat v této cestě. Dobré výsledky nám pomáhají a pro hráče je snazší porozumět mým představám," uvedl bývalý kouč italské reprezentace, Juventusu Turín nebo Chelsea.

Ocenil výkony záložníků Christiana Eriksena a Ivana Perišiče, kteří ještě nedávno byli na odchodu z klubu. "Na jejich zlepšení jsem hrdý. Když do Interu přišel Nicoló Barella, hned se tady dobře chytil, ostatní hráči jako Eriksen potřebují víc času. Ale Christian porozuměl našim idejím a to samé platí o Perišičovi. Ivan změnil přístup a proti AC odehrál v každém aspektu dobrý zápas. Má neuvěřitelný potenciál a někdy by si měl víc věřit," prohlásil Conte.