Ibrahimovic se opřel do legendy NBA. Sportovci by se podle něj neměli plést do politiky

Švédský fotbalista Zlatan Ibrahimovic se v nedávném rozhovoru pro televizi discovery+ nechal slyšet, že sportovci by neměli zneužívat svého statusu a plést se do politických otázek. V souvislosti s tímto názorem hvězda AC Milán zmínila amerického basketbalistu LeBrona Jamese, který je znám svým bojem za sociální spravedlnost a který je kritikem policejní brutality páchané na černošském obyvatelstvu USA. Fotbalista AC Milán Zlatan Ibrahimovic v utkání Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad. Daniele Mascolo, Reuters Ibrahimovic se v nedávném interview pro discovery+ zmínil o politickém aktivismu ikony NBA Jamese. Sportovci by se podle něj do politických témat vůbec neměli plést. „To, co dělá v NBA je fenomenální, ale já nemám rád, když lidé, kteří mají ‚status', mluví o politice. Dělej to, v čem si dobrý. Já dělám fotbal, protože jsem v něm nejlepší. Kdybych byl politik, tak bych dělal politiku," řekl Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic uppskattar basketspelaren Lebron James men tycker inte att han ska lägga sig i politiken: "Lebron är fenomenal på det han gör, men jag gillar inte när folk med status lägger sig i politik"



Lång intervju med Zlatan Ibrahimovic: https://t.co/oXm5gjmhKv pic.twitter.com/J3L82GWLD6 — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) February 25, 2021 Hvězda LA Lakers se už několik let angažuje v boji za sociální spravedlnost. Před nedávnými prezidentskými volbami v USA aktivně podporoval Joe Bidena a své fanoušky nabádal k tomu, aby nynější hlavu státu volili. „To je první chyba, kterou lidé dělají, když se stanou slavní a získají nějaký status. Vyvarujte se toho a dělejte jen to, v čem vynikáte," myslí si hvězdný fotbalista.