Odporné! Fotbaloví fanoušci napadli trenérovu dceru před klíčovým duelem

K útoku došlo před posledním zápasem aktuální sezony v druhé nejvyšší italské lize mezi Pescarou a Salernitanou. Hráči Pescary hráli o poslední možnost záchrany v soutěži. Před zápasem se Salernitanou figurovali na první sestupové pozici, museli tak uhrát minimálně remízu, aby měli možnost posunout se na příčku, která by zaručovala baráž.

Na druhé straně Salernitana bojovala s Monzou na dálku o druhou příčku v tabulce, která by zaručovala přímý postup do Serie A. Fanoušci Salernitany se nechtěli spoléhat na zaváhání Monzy a rozhodli se vzít situaci do svých rukou. Chtěli nějak rozložit tým Pescary a rozhodli se na to jít přes trenéra.

Na ulici si počíhali na dceru trenéra Gianluky Grassadonii, kterou surově zbili a zkopali. Zřejmě počítali s tím, že nesoustředěnost trenéra na zápas se přenese i na hráče a ti kvůli tomu prohrají. A opravdu se tak stalo. Pescara prohrála 0:3.

Zaváhala také Monza, která prohrála s Brescií 0:2 a příznivci Salernitany tak dosáhli svého. Manželka trenéra Grassadonii se k incidentu vyjádřila na sociálních sítích. „Naši teprve osmnáctiletou dceru zbili a zkopali, aby to její otec konečně pochopil," uvedla, že všechno se stalo kvůli jednomu fotbalovému zápasu. „Náš život bude pokračovat daleko od Salerna," řekla s tím, že rozhodně se nemíní do města ještě někdy vrátit.

Město i fanoušci Salernitany se od incidentu distancovali a odsoudili jej. „Sport zůstává sportem. A my, radní pro sport, se distancujeme od těch idiotů, kteří nemají nic společného se Salernem a Salernitanou. Nic," uvedl Angelo Caramanno, zástupce města.