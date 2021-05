Juventus - Inter 3:2 Fotbalisté Juventusu porazili mistrovský Inter, Bergamo si opět zajistilo účast v LM

Juventus otevřel skóre ve 24. minutě díky Ronaldovi, který sice neproměnil penaltu, z dorážky se však prosadil. O 11 minut později srovnal z pokutového kopu Lukaku. Turínský celek se v nastavení úvodního dějství dostal Cuadradovou zásluhou opět do vedení, "Nerazzurri" vyrovnali v 83. minutě po vlastním gólu Chielliniho. Jenže v 88. minutě vystřelil domácím tři body z penalty Cuadrado.

Atalanta si v prvním poločase vypracovala vedení 3:0, když skórovali Zapata, Malinovskij a Gosens. Po změně stran snížil Šomurodov, jenže Pašalič vzápětí hostům vrátil tříbrankový náskok. Domácí se dostali díky proměněné penaltě Panděva a druhé trefě Šomurodova na dostřel, na remízu však už nedosáhli. Bergamo neprohrálo 11 kol po sobě.

"Těžko se věřilo tomu, že to dokážeme potřetí za sebou, protože je to čím dál těžší. Kluci od ledna skvěle zareagovali a zvládli si vybojovat účast v Lize mistrů kolo před koncem, přestože se kolem nás pohybovaly takové týmy jako Juventus, Neapol nebo AC Milán," řekl trenér Atalanty Gian Piero Gasperini pro Sky Sports Italia.

Ve středu jeho svěřence čeká finále Italského poháru s Juventusem. "Výhra by byla korunovací toho, co se nám za ty roky povedlo. Lidé tvrdí, že Atalanta nevyhraje, ale když si takový klub jako ten náš třikrát po sobě zahraje Ligu mistrů, je to pozoruhodné. Trofej by byla třešničkou na dortu, ale podle mého jsme i tak vítězi," uvedl třiašedesátiletý Ital.

K vítězství Spezie přispěl dvěma góly Nzola, z toho jedním z penalty. Turín na rozdíl od domácího celku stále nemá jistotu záchranu. Na Benevento, které je na první sestupové pozici, má čtyřbodový náskok, sehrál však o zápas víc.

Italská fotbalová liga - 37. kole: FC Janov - Bergamo 3:4 (49. a 85. Šomurodov, 67. Panděv z pen. - 9. Zapata, 27. Malinovskij, 44. Gosens, 51. Pašalič) Spezia - FC Turín 4:1 (41. z pen. a 74. Nzola, 19. Saponara, 84. Farias - 53. Belotti z pen.) Juventus Turín - Inter Milán 3:2 (45.+4 a 88. z pen. Cuadrado, 24. Ronaldo - 35. Lukaku z pen., 83. vlastní Chiellini) 20:45 AS Řím - Lazio Řím