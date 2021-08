Rekordman Mourinho! V Itálii zlomil další milník

Stačilo jedno vítězství a znovu se o něm mluví jako o The Special One! Nedělní výhra 3:1 nad Fiorentinou udělala z kouče Josého Mourinha v jistém ohledu rekordmana italské fotbalové ligy. Portugalský trenér, jenž v létě usedl na lavičku AS Řím, dosáhl hned v úvodním kole nového ročníku jubilejního 50. vítězství v 77. utkání Serie A. Tak rychle se to od zavedení tříbodového pravidla za výhru v sezoně 1994/95 ještě nikomu jinému nepovedlo.