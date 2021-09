Bývalý slávista o hektice v Turíně: Sháněl jsem kopačky i nabíječku na mobil!

Byla to akce kulový blesk. V úvodu posledního srazu fotbalové reprezentace se upekl jeho přestup ze Slavie do FC Turín, obránce David Zima odletěl do Itálie jen v obleku. A už tam zůstal. Má za sebou úspěšnou premiéru v Serii A, teď však znovu čeká na šanci.

Máte za sebou v Turíně první tři týdny. Jaké byly?

Teď už se všechno ustálilo, první týden byl ale pořádně hektický. Přiletěl jsem v obleku, jiné oblečení jsem neměl. Ani kopačky, nic. Takže jsem si je musel koupit, abych vůbec mohl trénovat.

Pomohl vám klub?

Zástupci klubu se mnou jezdili po městě, sháněli jsme základní věci. Bylo to docela legrační. Potřeboval jsem toho spoustu, od kopaček až po nabíječku na telefon. Na ty tři dny nerad vzpomínám, byly fakt náročné.

Velká hektika byl vlastně celý váš transfer.

To sedí. Všechno začalo návratem z ligového zápasu v Karviné ve tři ráno, potom jsem odjel na sraz národního týmu. Následoval odlet do Itálie, noční zdravotní prohlídka. Dva dny jsem prakticky nespal, šel jsem na první na trénink. Do toho zmiňované shánění věcí. Nenudil jsem se. Původně byl záměr, že po zdravotní prohlídce a podpisu smlouvy se vrátím domů pro věci. A připojím se k Turínu po třech dnech. Trenér však chtěl, abych zůstal. Prostě jsem to musel kousnout.

Záhy jste si odbyl premiéru, odehrál jste vítězný ligový duel proti Salernitaně. Následující dvě utkání jste však proseděl na lavičce. Proč?

Nevidím na tom nic zvláštního. Trenér Jurič mě pochválil. A dodal, že potřebuju ještě čas na aklimatizaci, na přivyknutí si na taktické prvky, které jsou v italském fotbale silné. Konkrétně jde o postavení hráčů v jednotlivých herních situacích. Jde o detaily. Každopádně dělám v tréninku maximum, musím být připravený, až zase dostanu šanci.

Nicméně po vysoké výhře (4:0) a nule vzadu bere obránce vyřazení ze základní sestavy jinak než po porážce.

Samozřejmě. Pro mě ale bylo spíš důležitější vítězství, než že se mi premiéra povedla. Další utkání jsme vyhráli, teď v pátek jsme byli blízko třetímu, Lazio vyrovnalo v závěru.

Praktikuje FC Turín jiný styl fotbalu než Slavia?

Je docela podobný. Nátlaková hra, presink. Jen vzadu hrajeme v Turíně jen na tři obránce. Je tady celkově vyšší kvalita, co se týká soupeřů i našeho mužstva. Italská liga je celkově vyrovnaná, každý může porazit každého. Prakticky všechna utkání jsou na úrovni minimálně Evropské ligy.

Kde v tabulce se chce FC Turín pohybovat?

Možná vedení klubu nějaký cíl před sezonou vyhlásilo, to jsem ale v Turíně ještě nebyl. Navíc ještě neumím dobře italsky, poctivě se však učím. Mám ale určitě osobní cíle. Zvyknout si na italský fotbal, propracovat se do základní sestavy a udržet se v ní. Získat co nejvíc zkušeností a především, neustále se zlepšovat.

David Zima v novém dresu reprezentace.

Puma/FAČR

Jaký dojem na vás dělá tým v čele s čerstvým mistrem Evropy, italským útočníkem Andreou Belottim?

Musím říct, že jsem opravdu nadšený, jak mě kluci přijali. Všichni jsou skvělí, chovají se ke mně hezky.

Se Slavií jste hrál evropské poháry, znali vás?

Když Slavia hrála proti Interu Milán v Lize mistrů, byl jsem ještě v Olomouci. Potom jsem s ní sice hrál Evropskou ligu, ale zápasy Slavie kluky stěží zajímaly. Slavii tedy znají, ale mě teda ne. (směje se)