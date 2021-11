Apokalypsa se opakovat nebude. Do Kataru postoupíme a tam vyhrajeme, ujišťuje Mancini frustrovanou Itálii

Pro úřadující mistry Evropy hrůzné pomyšlení. Na světový šampionát do Kataru se z prvního místa ve skupině neprobojovali, takže na celou fotbalovou Itálii po pondělní remíze squadry v Belfastu okamžitě dolehly obavy, aby se snad neopakovala čtyři roky stará apokalypsa. „Něco takového nepřichází v úvahu. V březnu se dostaneme na mistrovství světa a pak ho možná i vyhrajeme. Jsem si tím naprosto jistý,“ odmítl trenér italské reprezentace Roberto Mancini, že by snad jeho tým zopakoval příběh nepovedené baráže v roce 2017 proti Švédům a do Kataru nepostoupil.

Frustrace z nepovedeného závěru kvalifikace ale samozřejmě dolehla i na Manciniho. Nakumulovalo se toho až příliš... V pátek domácí remíza 1:1 se Švýcarskem, v pondělí nerozhodný výsledek v Severním Irsku a přímý postup do Kataru se Italům rozplynul před očima.

Reprezentace helvétského kříže je po výhře 4:0 v souběžně hraním střetnutí s Bulharskem trumfla.

„O postup jsme nepřišli v Belfastu, měli jsme o něm rozhodnout mnohem dřív. Výhrou nad Bulharskem, dvěma neproměněnými penaltami v zápase se Švýcarskem. Potíž byla ovšem v tom, že se nám přestalo v poledních utkáních střelecky dařit," glosoval kouč azzurri podzimní proměnu evropských šampionů.

Kouč Roberto Mancini Itálii k přímému postupu na MS nedovedl.

Jason Cairnduff, Reuters

Itálie totiž po triumfu na mistrovství Evropy vyhrála z pěti zápasů jediný. A to ještě nad outsiderem z Litvy.

I tak byla v Belfastu velkým favoritem, který si měl v kvalifikační derniéře první místo ve skupině C a tím i postup do Kataru zajistit.

Italský fotbalista Domenico Berardi během kvalifikačního duelu o postup na MS v Severním Irsku.

Peter Morrison, ČTK/AP

„Jenže to by nesměli Irové zaparkovat před svou bránou autobus. Byla to od nich skvělá defenziva. Přímo mistrovská. Taková, jakou bývala proslulá právě Itálie," vysvětloval Manciniho asistent Gianluca Vialli, proč se squadra střelecky neprosadila.

Nebyla prvním ani posledním týmem, jemuž se Severní Irové ubránili a nedovolili mu vstřelit gól.

„V kvalifikaci jsme doma ve čtyřech zápasech nedostali ani jednu branku. Nejsem si jistý, zda to některé jiné mužstvo dokázalo. Proto jsem na své hráče ohromně hrdý," připomněl kouč Severního Irska Ian Baraclough předchozí výsledky svých svěřenců. Bezgólové remízy s Bulharskem a Švýcarskem, výhru 1:0 nad Litvou a v pondělní noci další nerozhodný výsledek 0:0 s Itálií.

V bouřlivé atmosféře před šestnácti tisíci diváky cítila po závěrečném hvizdu domácí reprezentace dokonce zklamání, že se body dělily.

„Nebýt Bonucciho zákroku na brankové čáře, mohli jsme slavit historické vítězství. Ale i s remízou jsme nadmíru spokojeni, protože jsme dokázali fanouškům i sami sobě, že jsme na dobré cestě a máme na čem stavět. Díky pracovitosti, pospolitosti, naplnění taktického plánu do posledního detailu jsme schopni konkurovat i těm nejlepším týmům," chválil domácí trenér Baraclough své svěřence a 36 letého kapitána Stevena Davise hrajícího 132. reprezentační zápas pak ze všech nejvíc.

„Věděli jsme o síle Irů v defenzivě, proto jsme chtěli a měli skórovat co nejdřív. Nepovedlo se, na šampionát jsme i proto ještě nepostoupili, ale musíme zůstat v naprostém klidu. Znovu v sobě najdeme to, co nás odlišovalo od soupeřů a do Kataru se dostaneme," uklidňoval Roberto Mancini frustrovanou Itálii obávající se, aby se čtyři roky starý barážový příběh neopakoval a squadra po absenci na MS 2018 v Rusku nechyběla i na šampionátu 2022.