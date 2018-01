Serie A navzdory chybám nebude rušit videorozhodčího

Joao Pedro (vlevo) z Cagliari a Kostas Manolas z AS Řím v hlavičkovém souboji. Ilustrační snímek.

"Jsem proti videu, ale debata s rozhodčími proběhla v naprosté pohodě. Je správné jít vpřed, protože v dlouhodobém výhledu to přinese jen pozitivní věci," řekl trenér Lazia Řím Simone Inzaghi, který v průběhu sezóny video kritizoval. Kvůli tomu, že z fotbalu bere emoce a také proto, že podle něj Lazio připravilo o sedm bodů. "Návrat do minulosti by byl zničující," prohlásil trenér Interu Milán Luciano Spaletti.

Italská liga pro probíhající ročník zavedla videorozhodčího, který může ovlivnit rozhodnutí sudího pouze ve čtyřech přesně daných případech - při dosažení branky a všem, co tomu předchází včetně ofsajdů, při rozhodnutí o penaltách, červených kartách a při chybné identifikaci hráčů.

Podle bývalého sudího Nicoly Rizzoliho, který má italské videorozhodčí na starosti, došlo v dosavadním průběhu Serie A k jedenácti chybám z 60 verdiktů. "Jedno byla systémová chyba, kdy rozhodčí zastavil hru příliš brzy. Druhá byla kvůli držení míče v útoku, pak šlo o dva ofsajdy a šest hraní rukou," prohlásil.

"Z jedenácti chyb jich sedm ovlivnilo výsledek. Ale bez videorozhodčího bychom měli 5,6 procenta chyb, zatímco s technologií máme jen jedno procento," přidal Rizzoli. "Rádi bychom se dostali na nulu, ale i jedno procento je rozhodně dobrý výsledek," uvedl.

"Oproti stejnému období v minulé sezóně klesl počet chyb o 8,8 procenta a počet penalt narostl o 5,5 procenta, takže situace ve vápně je pod větší kontrolou. Ubylo červených karet a ani jedna nebyla udělena za protesty, zatímco před rokem jich bylo pět," dodal.

Zkušební provoz videa naopak kvůli častým chybám zcela zrušili ve Francii. Tam však využívají technologii, která hlídá, zda míč přešel přes brankovou čáru.