Buffon by si mohl plánovaný konec kariéry rozmyslet

Brankář Gianluigi Buffon dva dny před čtyřicátými narozeninami naznačil, že by mohl odložit plánovaný konec kariéry. Gólman Juventusu po listopadovém neúspěchu Itálie v baráži mistrovství světa skončil v reprezentaci a po sezóně plánoval s fotbalem skončit úplně. V rozhovoru pro deník La Repubblica však uvedl, že v turínském klubu by mohl pokračovat dál.

"Brzy si sednu s prezidentem (klubu) Agnellim a promluvíme si o tom. Líbilo by se mi pokračovat, ale chci to nejlepší pro tým. Proto chci vědět, co se mnou mají v plánu a jestli si myslí, že bych stále mohl být pro tým přínosem. Rozhodně bych nechtěl být klubu a spoluhráčům na obtíž," řekl Buffon.

Mistr světa z roku 2006 by se po čtyřicítce nerad stal terčem kritiky jako bývalý slavný brankář Dino Zoff. "Je to téma, při kterém se trochu stydím a není to příjemné. Nerad bych byl starcem, který lže sám sobě, jen aby se zuby nehty držel svého odkazu," prohlásil Buffon.

Po sezóně mu skončí v Turíně smlouva a s variantou, že by mohl pokračovat jinde, nepočítá. "Buď Juventus, nebo nic," řekl Buffon, který odstartoval kariéru v Parmě. V Turíně působí od roku 2001, získal s ním osm titulů a v roce 2007 mu stejně jako například český záložník Pavel Nedvěd pomohl po trestu za korupci k návratu z druhé ligy.

V italské reprezentaci má Buffon na kontě 175 zápasů. Pětkrát byl vyhlášen nejlepším brankářem světa - naposledy ocenění získal loni.