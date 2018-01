Jako v Česku! Také v Itálii nastal při volbě fotbalového předsedy pat

V italských fotbalových volbách vyhraje v 1. kole ten z kandidátů, který získá 75 procent hlasů. Ve druhém a třetím kole je třeba 66 procent, jenže dosavadní předseda amatérského fotbalu Cosimo Sibilia dostal 39 procent hlasů, šéf třetí ligy Gabriele Gravina 38 procent a šéf hráčské asociace a bývalý reprezentant Damiano Tommasi 21 procent, což ho z volby vyřadilo.

V závěrečném kole stačily hlasy nadpoloviční většiny 300 delegátů, jenže kandidáti se stále nedokázali dohodnout. Sibilia proto vyzval své podporovatele, ať volbu zablokují. Gravina dostal 39 procent, Sibilia dvě procenta a zbylých 59 procent hlasujících odevzdalo neplatné hlasy.

"Poté, co jsme se snažili všemožně najít dohodu, musel jsem konstatovat, že to není možné. Proto jsem vyzval delegáty, aby odevzdali prázdné lístky," řekl Sibilia. "Omlouvám se všem Italům. Hrát se má až do konce, jenže Sibilia si vzal míč a šel domů. Nabídku, kterou jsem dostal, považuji za vulgární," reagoval Gravina.

Ani po devíti hodinách jednání nebyl zvolen nový předseda, který má nahradit Carla Tavecchia. Ten v listopadu po neúspěšné baráži o mistrovství svět se Švédskem neustál tlak a rezignoval. Itálie momentálně nemá ani hlavního trenéra reprezentace.

Italský olympijský výbor tak zřejmě bude muset určit prozatímní vedení. Podobné řešení nastalo už v roce 2006, kdy federaci dočasně vedl senátor Guido Rossi. "Krizové vedení by bylo prohrou pro všechny," míní předseda ligového celku FC Turín Urbano Cairo.

Patová situace při volbě předsedy se odehrála loni v červnu i na valné hromadě FAČR, kde ani jedno ze tří kol nerozhodlo mezi Martinem Malíkem a Petrem Fouskem. Česká i moravské komora podporovaly svého kandidáta. Malík byl zvolen až na mimořádné hromadě v prosinci. UEFA a FIFA stále tlačí na FAČR, aby změnila stanovy a v budoucnu k patu nedocházelo. Dokonce hrozí, že vyšle normalizační komisi, která zavede standardizované stanovy UEFA a zruší dvoukomorový systém.