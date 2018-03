Jste krásná, proto vám neřeknu, abyste šla do pr..., reagoval kouč na reportérku. Jak to s ním dopadlo?

Trenér Neapole Maurizio Sarri při utkání s AS Řím.

"Jste žena a jste krásná, proto vám neřeknu, abyste šla do pr...," zareagoval Sarri. Za svou odpověď se sice Titti Improtaové z televizní stanice Canale 21 vzápětí omluvil, kritiku ale schytal ze všech stran.

Podle šéfa italské novinářské unie je takové chování nepřijatelné. "Sarri se omluvil, ale závažnost jeho odpovědi zůstává. Podtrhuje nejen jeho vulgární jazyk, ale i naprosté pohrdání médii a ženami," prohlásil Ottavio Lucarelli.

Improta: «Sarri volgare, non sessista. Ho accettato le sue scuse sincere» https://t.co/d8yTfyCPt2 — Il Mattino (@mattinodinapoli) 13. března 2018

A co na to reportérka? "Po tiskové konferenci se na mě (Sarri) obrátil žertovným tónem a zeptal se mě, jestli se mě dotkl. Řekla jsem mu, že ne, ale neměl si to dovolit," líčila situaci po trenérových slovech novinářka, která i jako žena měla od dětství blizoučko k fotbalu. Její otec Gianni, přezdívaný Baronetto di Posillipo, byl záložníkem mimo jiné právě v Neapoli (174 zápasů a 22 gólů), následně pracoval jako manažer a trenér.

Podobný atak ji podle všeho potkal poprvé. Následnou omluvu přijala. "Je to vulgární, ne sexistické, příběh je uzavřen" napsala smířlivě na sítě Improtaová.