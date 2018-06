Úvod angažmá měl snadný. Fotbalisté Slavie cestou ze soustředění v Rakousku porazili Chotěboř 9:1 a právě Alexandru Baluta otevřel skóre exhibičního duelu.

Rumunský záložník samozřejmě přišel do Edenu plnit mnohem vyšší cíle. Proto za něj sešívaní zaplatili 68 miliónů korun a udělali z něj čtvrtého nejdražšího hráče v historii české ligy. Víc peněz vysolila jen Sparta za trojici Nicolae Stanciu, Tal Ben Chaim a Václav Kadlec.

Prahu bude dobývat s dvacítkou na dresu. „V Rumunsku jsem nosil desítky. Ve Slavii jsem si vzal číslo 20, protože bych rád minimálně dvojnásobně zlepšil svoje výkony. Věřím, že mi číslo přinese štěstí," usmívá se čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník.

Přehled nejdražších fotbalových přestupů české ligy (podle spekulací médií v miliónech korun): 117 - Nicolae Stanciu, Anderlecht Brusel - Sparta Praha (2018) 76 - Tal Ben Chaim, Maccabi Tel Aviv - Sparta Praha (2017) 73 - Václav Kadlec, Midtjylland - Sparta Praha (2016) 68 - Alexandru Baluta, Universitatea Craiova - Slavia Praha (2018) 52 - Semih Kaya, Galatasaray - Sparta Praha (2017) 35 - Szilárd Németh, Slovan Bratislava - Sparta Praha (1997), Bogdan Vatajelu, Universitatea Craiova - Sparta Praha (2017) 34 - Štěpán Vachoušek, Teplice - Slavia Praha (2002) 32 - Gino van Kessel, Trenčín - Slavia Praha (2016) 30 - Dragiša Binič, CZ Bělehrad - Slavia Praha (1991), Václav Svěrkoš, Mönchengladbach - Ostrava (2007)

Klokana si vyhlédli již před šampionátem

V Chotěboři se představili také další tři debutanti, brankář Martin Vantruba a obránci Vladimír Coufal s Jaroslavem Zeleným.

Další posily ještě sešívaní shánějí a trenér Jindřich Trpišovský potvrzuje, že zájem mají také o Australana Daniela Arzaniho. Devatenáctiletý ofenzivní záložník íránského původu je nejmladším hráčem šampionátu v Rusku.

„Je v okruhu hráčů, které jsme sledovali už před mistrovstvím," říká Trpišovský pro slávistický web.

Křídelní hráč Melbourne City nastoupil do obou utkání Australanů na turnaji jako střídající hráč.

Jak v pátek předeslal šéf klubu Jaroslav Tvrdík, Slavia na šampionátu sleduje i další zajímavé tváře.

Brát chtějí jen mladíky

„Máme v hledáčku několik kvalitních hráčů. Je o ně zájem i z jiných klubů, takže těžko předpokládat, jestli se to povede. Každým dnem se situace mění, vedení klubu usilovně pracuje. Všechny hráče jsme sledovali již během jara. Je shoda okolností, že jsou v nominacích zemí, které jsou na mistrovství," přibližuje Trpišovský.

Důležitým aspektem je mládí. „Pro nás je zásadní, aby přicházeli hráči do 25 let. Nechceme jít cestou, že bychom přiváděli hráče na konci kariéry nebo po kariéře. Chceme, aby tu hráč s patřičnou kvalitou něco odvedl, pomohl nám k cílům, případně bychom pro něj byli přestupní stanicí do větších klubů. Nejlépe ve věkové kategorii jako kluci, kteří sem přišli. Od 20 do 25 let," líčí Trpišovský.