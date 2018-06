Hned v prvním přípravném zápase fotbalistů Mladé Boleslavi si premiéru v jejich dresu odbyl záložník Jaroslav Diviš. Nastoupil na turnaji v Benátkách nad Jizerou proti Slovanu Bratislava a předpokládá, že se jeho případný přesun z Jablonce dotáhne do úspěšného konce. „Snad to dopadne a přál bych si už zůstat v Mladé Boleslavi,“ svěřil se Diviš v rozhovoru pro Sport.cz.

Po příchodu ze Slovácka jste strávil v jabloneckém celku jen rok a půl. Jak uplynulé období hodnotíte?

Bavil jsem se s majitelem klubu panem Peltou a vyplynulo z toho, že by bylo lepší, kdybych odešel. Moc příležitostí jsem nedostával a konkurence v Jablonci bude ještě větší, přicházejí tam ofenzivní hráči.

Na jaře jste se blýskl v domácí lize gólem při derby do sítě Liberce. Není vám líto, že případně neokusíte v Jablonci Evropskou ligu?

Je pravda, že na jaře se nám jako týmu dařilo. Mrzí mě, že tam asi dál nebudu, ale to je prostě život. Už se nechci ohlížet dozadu.

Co říkáte na přípravu Mladé Boleslavi?

Uvidíme, jak to bude probíhat. Kluky znám týden. Jsme v hrubé přípravě a věřím, že se forma doladí do startu ligy.

S Jabloncem jste skončil třetí, jak vidíte ambice mladoboleslavského týmu?

Bylo by pěkné, kdybychom se po třiceti kolech vešli do šestého místa, abychom se dostali do nejlepší skupiny pro nadstavbu. Když bude potvrzeno, že budu hrát za Mladou Boleslav, vynasnažím se podávat co nejlepší výkony.