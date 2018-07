Sparta v přípravě padla s druholigovým týmem. Plzeň si zastřílela

Spartu sice poslal do vedení v 18. minutě tečovanou střelou Lukáš Vácha, ale ještě před pauzou vyrovnal z penalty po Štetinově faulu bývalý hráč letenského mužstva Jiří Kladrubský.

Dvě minuty po pauze udělal stoper hostů Semih Kaya velkou chybu v rozehrávce a rychlý budějovický brejk zakončil Lukáš Pouček střelou do odkryté branky. V závěru měli sparťané šance, ale Kaya ani střídající Mihailo Ristič neuspěli.

"Bylo to úplně nepovedené utkání, viděli jsme hodně slabých výkonů a mnoho individuálních chyb. A to nemyslím jen dozadu, za velkou chybu považuji i to, když hráč nepromění jasnou gólovou příležitost," zlobil se na klubovém webu sparťanský trenér Pavel Hapal.

"Hráči jsou velice zklamaní, ale to jim už nepomůže. Jediné, co jim pomůže, je, aby se o lepší výsledek rvali daleko kvalitněji, než jak to předvedli dnes. Je třeba si to vyhodnotit a udělat všechno pro to, aby se takové výkony neopakovaly," doplnil Hapal.

Jeho svěřenci před Českými Budějovicemi ještě podlehli 0:1 Celticu Glasgow a 1:2 Trenčínu, který také jednou porazili 4:2. S dalším slovenským protivníkem Ružomberokem remizovali 0:0.

Západočeši jsou v přípravě stále stoprocentní

Fotbalisté Plzně vstoupili do rakouského soustředění drtivým vítězstvím 4:0 nad ruským Achmatem Groznyj a v letní přípravě vyhráli i pátý zápas. Dva góly českého mistra vstřelil v prvním poločase Michael Krmenčík.

Už v osmé minutě Krmenčík otevřel skóre po Řezníkově přihrávce a v 31. minutě skóroval reprezentační útočník ze samostatného úniku. Těsně před koncem poločasu přidal třetí gól Jan Kopic, který si poradil s dvěma obránci i brankářem. V 58. minutě uzavřela skóre letní slovenská posila Roman Procházka střelou po odraženém míči.

Plzeňský tým udržel čisté konto ve čtvrtém z pěti přípravných duelů. Druhé utkání v Rakousku sehraje Viktoria v úterý s nováčkem rakouské ligy Innsbruckem a v sobotu pak vyzve ukrajinského vicemistra Dynamo Kyjev.