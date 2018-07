Ronaldo mu změnil plány, teď chce Kopic Juventus! Snad v Lize mistrů nebudeme do počtu, přeje si

Za týden vstoupíte zápasem na Dukle do nové sezóny. Cítíte z týmu pohodu?

Myslím, že to je stejné jako sezóny předtím. Co je jiné, jsou naše výsledky v přípravě. Vloni jsme se vrátili z Rakouska a všechny tři přípravné zápasy jsme prohráli. Letos jsme tady zatím obě utkání vyhráli, navíc po dobrých výkonech. Sami ale víme, jaká to pak byla na podzim v lize jízda. Tak snad to letos nebude naopak.

Neobáváte se tohoto scénáře?

Když vyhrajeme všechny zápasy v přípravě a pak na Dukle prohrajeme, tak je vlastně všechno pryč. Příprava je ale jenom příprava, v lize začínáte od nuly. V Rakousku jsme vyhráli zatím dva zápasy. Nedával bych tomu až takovou váhu, ale také bych to zbytečně nepodceňoval. Teď nás ještě čeká v sobotu zápas s Dynamem Kyjev, což bude asi nejkvalitnější soupeř. Tam se ukáže, jak na tom jsme.

Odráží se na pohodě mužstva skutečnost, že nemusíte hrát předkola evropských pohárů a můžete se soustředit v úvodu sezóny na ligu?

Pravda je, že to není tak hektické, protože dříve nás čekaly ty nejdůležitější zápasy ještě před začátkem ligy. A rozhodovaly o tom, jestli bude sezóna úspěšná nebo ne. Pro Plzeň bylo vždy stěžejní dostat se alespoň do skupiny Evropské ligy. V tom je to letos jiné, budeme hrát Ligu mistrů.

Užíváte si to?

Máme v hlavách, že jsme se probojovali nejvýše, co to jde. Do skupiny Ligy mistrů. Soutěž začínáme až v polovině září, tak se teď můžeme plně soustředit na českou ligu. Pochopitelně bychom ji chtěli odstartovat dobře. Sami jsme v minulé sezóně zjistili, že každý bod je důležitý a počítá se. Žádné ztráty, hned naplno a bodovat co nejvíc.

V Champions League vás čeká premiéra, do Plzně jste přišel až po dvou předchozích účastech. Jste ve velkém očekávání, jaké to bude?

Pro každého hráče je Liga mistrů splněný sen, já nejsem výjimka. Jsem na ni zvědavý a moc se těším. Kluci v kabině, kteří Champions League zažili, říkají, že to je úplně jiný level. Vím, že konkurovat bude velice těžké, ale přál bych si, abychom tam nebyli jen do počtu a uhráli nějaký bod.

Počítáte, že zápasy v Lize mistrů budou srovnatelné s duely v reprezentaci nebo budou kvalitativně ještě výš?

Špičkové kluby, například Real Madrid, Barcelona, Manchester City nebo Bayern, mají ve svém středu reprezentanty různých zemí. Hrají spolu už dlouho, jsou sehraní. Díky tomu je kvalita v takových mužstvech ještě vyšší než v reprezentaci, kde ti kluci spolu tak často nehrají.

Dá se vůbec na soupeře v Lize mistrů nachystat tak, abyste nebyli zaskočeni? Lze čelit jejich obrovské kvalitě?

Těžká otázka. Na takové super týmy, zvláště když jste proti nim nikdy nestál, se nachystat nedá. Tohle se prostě musí zažít na vlastní kůži.

Koho si přejete do skupiny?

Nejdříve jsem si přál Real Madrid. Teď, po odchodu Ronalda do Juventusu Turín, bych chtěl právě italský tým. Jsou tam i varianty, při kterých by los skupiny nemusel být až tak atraktivní pro fanoušky. Třeba z prvního koše Lokomotiv Moskva. Já bych si přál dva super týmy a pak jedno, v uvozovkách, hratelné mužstvo, se kterým bychom si to mohli rozdat o třetí místo ve skupině.

Jste pravidelný divák Ligy mistrů?

Když je čas, tak zápasy Ligy mistrů, mistrovství světa i Evropy samozřejmě sleduji. Rád se podívám i na dobrý zápas české ligy. Na zápasy světového šampionátu koukáme samozřejmě i tady v Rakousku.

Když se díváte na zápasy Francie, co byste řekl soubojům s Kylianem Mbappém v dresu Paris Saint-Germain?

To je naštěstí spíše otázka pro levého beka, pro Limbu (David Limberský). Ten by ho měl případně na starosti (směje se). Mbappé, když si hodí míč, prosviští kolem soupeřů. Neuvěřitelné, jakou vyvine rychlost. Když ho bude bránit jeden hráč, tak to nemá cenu. Musí ho bránit dva, možná i tři.

V Lize mistrů se občas vyskytnou divoké výsledky. Top týmy nastupují i proti outsiderům v nejsilnější sestavě, leckdy vyhrají o pět i více gólů. Nemáte strach z vysokých porážek od favoritů?

Tohle bych samozřejmě nechtěl zažít. I když vím, že v minulém ročníku byl i výsledek 1:7. Stát se to ale může. Na druhou stranu nejsme v Lize mistrů pod velkým tlakem jako v Evropské lize, kdy se od nás čekal postup ze skupiny. Tam jsme museli, v Champions League můžeme.

Měnil trenér Vrba něco v přípravě s ohledem na Ligu mistrů?

Jediné, co se změnilo, bylo, že nám o dovolené odpadla individuální běžecké příprava. Nehrajeme předkola evropských pohárů, což je moc příjemné.

Do Plzně přišli v létě čtyři nové tváře – Pernica, Procházka, Ekpai a Bucha. Jak vnímáte zvýšenou konkurenci?

Přišli dobří hráči. Pamatuji si, že když jsme hráli proti Zlínu, tak Ekpič (Ekpai) nám vždycky dělal problémy.

Pernicu znáte dobře v Jablonce...

Známe se výborně, na Luďu jsem zvyklý. Má výborné střílené přihrávky na útočníky nebo na nás krajní záložníky. Bude určitě posilou.

A Procházka?

Jsem přesvědčený, že Prochy bude také ve středu pole posilou. Mladý Pavel Bucha byl s námi na pár trénincích, odehrál půl hodinu ve druhém zápase v Rakousku proti Innsbrucku. Je vidět, že to má v noze. I on jistě přispěje ke zkvalitnění našeho kádru.

Jste vzhledem k průběhu přípravy směrem k podzimu optimista?

Všichni zatím v tréninku i v zápasech vypadají dobře. Ale jak už jsem řekl, naplno se to ale ukáže až v mistrácích.

Co říkáte na složení finále mistrovství světa Francie – Chorvatsko?

Obě mužstva postoupila do finále zaslouženě. Francie i Chorvati, kteří odehráli s Anglií fantastický zápas. Od začátku druhé půle byli lepší.

Jak podle vás finále dopadne?

Přeji to více Chorvatsku. Francie má ovšem, co se týká postů, silnější mužstvo. Proto je favoritem. Viděl bych to tak šedesát na čtyřicet pro Francii.