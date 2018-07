Nehodlám se nechat vtáhnout do politikaření, ujišťuje nový předseda komise rozhodčích

Komplikuje vám práci, že komise vztahově od samého začátku nefunguje? Nedostává vnitřní pnutí pod tlak rozhodčí už před startem soutěže?

Rozhodčí jsem o všem informoval a předávám jim veškeré zprávy. Jsem maximálně otevřený. Naši práci nic neohrožuje, nekomplikuje.

Podle dostupných informací se jednání komise účastní i bývalí rozhodčí Dagmar Damková a Miroslav Liba, kteří přitom mezi zvolenou pětici nepatří. Jde o standardní postup?

Jde o jednu z nových cest, kterou chci jít. Hodlám se obklopit odborníky, což platí pro oba zmíněné. Dagmar Damková přináší informace přímo z UEFA a FIFA. Bez prodlení! Miroslav Liba zase školí trenéry na nižší úrovni, proto se občas jednání komise účastní.

Ale nemělo by zasedání komise a nasazování sudích představovat uzavřenou záležitost?

Nechci se uzavírat, nehodlám se schovávat jako v ulitě. Komise spadá pod FAČR, takže je dobře, pokud výkonný výbor bude mít informace, jak pracujeme. Při nasazování budu mít poslední slovo já a Martin Wilczek, pochopitelně po konzultaci s komisí.

Z prvního jednání komise odešel Roman Hrubeš, který je garantem projektu videorozhodčího. Proč k takové situaci došlo?

Nepochopil jsem ho. Dotázal se, kdo bude zapisovatelem a proč se neúčastní pan Mlsna za LFA. Zápis vede sekretář Patrik Filípek a pan Mlsna chyběl, protože v danou chvíli ještě nebyl kooptován. Nyní je na dovolené, tudíž čekám, až se vrátí.

Nicméně s Romanem Hrubešem, který má na starosti projekt videorozhodčího, jste od té doby nemluvil. Neohrožuje situace fungování nastartovaného projektu?

Záleží na Hrubešovi samotném, jak se k situaci postaví. Jsem v úzkém kontaktu s Tomášem Bártou, ředitelem LFA. Byl u projektu od začátku, tudíž žádné problémy nehrozí.

Poznáváte, jak je obor rozhodčích specifickou záležitostí?

Je pro mě překvapením, o jaké politikum se jedná v rámci fotbalu. Jsem mezi lidi, které jsem dosud viděl jen občas. Některé věci samozřejmě nechápu. Proč do nich vstupuje politikaření... Jsem nezávislý člověk, s čímž jsem do komise vstupoval. Snažím se s tím vyrovnat. Věci, které pro mě nejsou podstatné, ani nekomentuji. Nehodlám se nechat vtáhnout do nějakého politikaření.

Zaznamenal jste už během pár týdnů, kdy jste se funkce ujal, nějaké tlaky?

Ano. Takové klasicky české. Bylo to o ničem. Jak už jsem řekl, všechny kroky konzultuji jen v rámci komise. Chci mít kolem sebe odborníky, není třeba se ohlížet dál a hledat nějaké nápady. Komunikuji s předsedou FAČR, což je dobrou známkou pro sudí. Ale že bych něco řešil s panem Rogozem nebo panem Berbrem, jak mi je podsouváno, to jednoznačně odmítám.