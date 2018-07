"Naším hlavním cílem pro domácí soutěž bude obhajoba titulu. V Evropě nehrajeme kvalifikaci, takže jeden z každoročních nejtěžších úkolů nám odpadá," řekl Paclík na tiskové konferenci.

"V Champions League chceme především hrát důstojnou roli a pokusit se o postup do jarní části (Evropské ligy), jak se nám už dvakrát v minulosti povedlo. Uvědomujeme si, že to je velmi závislé na losu a také to může být mission impossible. Je to spíš přání, než nějaký úkol," doplnil Paclík.

Viktoria má za sebou povedenou letní přípravu. Ze sedmi zápasů šestkrát zvítězila a nezvládla jen generálku s Dynamem Kyjev, kterou v Rakousku prohrála 0:2.

"Celkem jsme to zvládli slušně, až na ten poslední zápas. Ale přípravu hodnotím kladně. Kromě zraněných Lukáše Hejdy a Dana Koláře, kteří nebudou k dispozici na první kolo, je kádr v pořádku," uvedl trenér Pavel Vrba. Jeho tým odstartuje ligový ročník v pátek na hřišti Dukly Praha.

Do Plzně v létě přišli stoper Luděk Pernica z Jablonce, slovenský středopolař Roman Procházka z Levski Sofia, nigerijský krajní záložník Ubong Ekpai ze Zlína a záložník Pavel Bucha ze Slavie. Nejvýraznějším odchodem je přestup záložníka Václava Pilaře do Olomouce, skončili také Rakušan Andreas Ivanschitz, Chorvat Diego Živulič nebo Slovinec Erik Janža.

"Tři přišli už na začátku přípravy a zapojovali se do přípravných utkání. Někteří z nich nastoupí v základu i na Dukle. Pavel Bucha, který dorazil minulý týden, bude muset být ještě trochu trpělivější. Myslím, že kádr je doplněný vhodně kvalitou i věkem. Jsou to hráči, kteří tady nebudou do počtu," uvedl Vrba.

Plzeňští jako největší konkurenty v domácí soutěži považují pražské kluby Spartu a Slavii. "Beru je stejně jako loni jako největší kandidáty na titul, doufám, že společně s námi. V minulé sezoně nás Slavia zlobila trošku víc než Sparta, ale každá sezona začíná jinak," řekl kapitán Viktorie Roman Hubník.

Na nový systém první ligy s nadstavbou je hodně zvědavý. "Určitě to bude atraktivní pro fanoušky, novináře i všechny lidi. Bude tam pět zápasů navíc, může to zamíchat pořadím. Uvidíme, co přinese první ročník," konstatoval čtyřiatřicetiletý stoper.