Mistrovská exhibice svedla dohromady tři zlaté trenéry

Tři trenérské legendy, které se zlatým písmem zapsaly do historie libereckého fotbalu: (zleva) Jaroslav Šilhavý, Ladislav Škorpil a Vítězslav Lavička.

Lavička vedl při exhibičním duelu týmů složených z hráčů jednotlivých mistrovských kádrů (2002, 2006, 2012) jedno mužstvo, Šilhavý druhé. Vše jako „supertrenér" kontroloval z lavičky nejzkušenější z nich Škorpil.

„Je pravda, že takhle dohromady ve třech jsme se sešli poprvé," uznal Ladislav Škorpil, který s Libercem získal zlato v roce 2002 jako první, ještě spolu s tehdejším asistentem Josefem Csaplárem.

„Setkání s oběma mými nástupci je obohacující. Jsou to renomovaní trenéři, a přestože mají možnost prezentovat se svými úspěchy, zůstali normální, pokorní a skromní. Velice si jich vážím. Bylo pro mě velkou ctí, že když se hlasovalo do Dvorany slávy a byli tam navrženi právě oni dva, liberečtí příznivci dali nejvíce hlasů mně," doplnil Škorpil, který na lavičce Slovanu odkoučoval v první lize úctyhodných 216 utkání.

TITUL 2002 Ladislav Škorpil, 73 let Bilance v Liberci: 1999-2004, 151 zápasů (67-44-40), 2007-2009, 65 zápasů (30-17-18) TITUL 2006 Vítězslav Lavička, 55 let Bilance v Liberci: 2004-2007, 104 zápasů (51-36-17) TITUL 2012 Jaroslav Šilhavý, 56 let Bilance v Liberci: 2011-2014, 84 zápasů (47-17-20)

To Šilhavý potřeboval na první místo 84 utkání. Titul slavil U Nisy před šesti lety. „Přiznám se, že když jsem do Liberce na oslavy jel, dýchla na mě nostalgie. Vždy jsme po cestě zastavili s Milanem Veselým (asistent) v Boleslavi a dali si kafe. Udělal jsem to teď stejně. Když jsem dorazil, byl tady už Víťa Lavička, takže jsme spolu zavzpomínali," uculil se úspěšný kouč, nyní bez angažmá.

Poznal, jaké je to trénovat ve Slavii či Spartě, Liberec je podle něj specifický. „S Víťou jsme si teď v kabině na tohle téma notovali, že v Liberci je to skoro jako rodina, člověk zná a ví, co od každého může čekat," porovnal Šilhavý.

A jak comeback na sever prožil Vítězslav Lavička, který momentálně vede reprezentaci do 21 let? „Nostalgicky. Když jsem přijížděl, vracely se mi vzpomínky na ty časy a jsou moc fajn," prozradil Lavička, jenž na severu Čech triumfoval v roce 2006.

„Nejvíce jsem si cenil a oceňuji dodnes, že jsme tady měli výborně postavený realizační tým a skvělé fanoušky. Myslím, že to byl základ nejen v mé éře, ale i při dalších titulech," poznamenal Lavička. Exhibice skončila v základní hrací době nerozhodně. „Máme to za kříž," shodl se se Šilhavým s úsměvem. Však výher v minulosti trojice nastřádala dost. Na tři zlata.