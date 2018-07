Hodně cizinců, ale český vůdce. Novým kapitánem Sparty je Šural

Letní příprava nebyla výsledkově podle jejich představ, přesto fotbalisté pražské Sparty věří, že se jim podaří odčinit loňskou nepovedenou sezónu a vrátí letenský klub zpět do boje o titul. V generálce měl pásku na rukávu Nicolae Stanciu, novým kapitánem po Davidu Lafatovi byl však jmenován Josef Šural. Stanciu bude v týmu se spoustou cizinců jeho zástupce. Český reprezentant si povýšení patřičně cení.

Pásku jste občas nosil již v minulé sezóně. Berete oficiální jmenování kapitánem Sparty jako posun v kariéře?

Určitě, je to čest, oficiálně jsem ještě kapitán nikdy nebyl. Dříve tady pásku nosily legendy a velká jména, chci se jim aspoň trochu přiblížit. Vím, že je to velká odpovědnost a rozhodně bych nechtěl být podepsaný pod neúspěšnou sezónou.

Vstupujete do nového ročníku s ještě větší vervou než dříve ve snaze odčinit minulou nepovedenou sezónu?

Máme co napravovat, loňský ročník se nepovedl od začátku do konce. Kádr je dost silný, myslím si, že se ho podařilo dobře doplnit, ale až ostré zápasy ukáží, na co ve skutečnosti máme. Věřím, že hned na začátku dokážeme, že nejde jen o planá slova.

V přípravě jste hráli na jednoho i na dva útočníky. Co je pro vás osobně lepší?

Máme docela dost kvalitních útočníků i střeďáků, takže problém nebude ani s jedním rozestavením. Jde o to, co bude prospěšné pro tým, co bude sedět na daného soupeře. Rozestavení se asi budou lišit zápas od zápasu a není problém přecházet z jednoho do druhého.

Během léta se zdálo, že se na Letnou bude stěhovat váš bývalý liberecký spoluhráč Coufal. Nakonec si vybral Slavii. Snažil jste se ho přesvědčit, aby zamířil právě do Sparty?

Určitě jsem ho nechtěl přemlouvat. Věděl jsem něco od něj, ale on si všechno řešil sám. Rád bych ho tady přivítal, pro tým by se roztrhl, ale on se rozhodl jinak.

Jak se vám líbí nový ligový formát?

Mění se pro fanoušky a doufám, že my budeme až do posledního kola bojovat o titul. Já se těším, je to něco nového a uvidíme na konci, jestli byla změna dobrá nebo ne.

Není problém, že vám v přípravě chyběl zápas, v němž byste získali střeleckou lehkost?

Třeba ji získáme až v sobotu... Ale vše jsme odtrénovali, jak bylo naplánováno a doufám, že se nám střeleckou smůlu podaří protrhnout co nejdřív.

V generálce jste chyběl kvůli zranění, budete připravený na zápas s Opavou?

Věřím, že na sobotu budu připravený. Před generálkou se objevil jen lehčí problém, který jsem už měl opakovaně dříve, takže šlo spíše o prevenci. Záleží na trenérovi, jestli budu hrát pět minut, půl hodiny nebo od začátku.