Místo špekáčků bude Klokany nově motivovat svíčková a krůtí maso

Podobnou radost by fotbalisté Bohemians 1905 (zleva Martin Hašek, Michal Šmíd a Dominik Mašek) chtěli v nové sezóně prožívat co nejčastěji.

Odměna za vyhrané zápasy a bodové zisky je tedy vypsána, teď ovšem půjde o to na vydařený loňský ligový ročník navázat. „Však by bylo hloupé dávat si nižší cíl než sedmou příčku, na které jsme skončili," nepopíral šéf klubu Darius Jakubowicz, že jeho Klokani chtějí zase k výšinám.

„Takže mluvit o záchraně by byl nesmysl. Chceme tudíž alespoň do prostřední ze tří skupin, na něž se liga po odehrání třiceti kol rozdělí. Mohli bychom v ní hrát i baráž o Evropskou ligu, což by nás zajímalo. A dostat se do první skupiny by znamenalo další posun," přijímá trenér Hašek klubové cíle jako samozřejmost.

A to přesto, že během léta došlo u Botiče už k tradičním rošádám v hráčském kádru. „Proklamovali jsme, že tentokrát udržíme mužstvo pohromadě, takže odešlo jen devět hráčů a osm nových přišlo," pravil s lehkou ironií sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek.

„Ze základní sestavy ale zmizí jen Tetteh, který přestoupil do Sparty, Kocič, s nímž jsme se nedohodli na prodloužení smlouvy, a Hůlka, jemuž skončilo hostování. V porovnání s jarem tedy o oslabení jde, ale protože jsme přivedli mladé hráče hned na začátku přípravy, jsme na tom rozhodně lépe než loni v létě," připomínal trenér.

Naplní Juliš potenciál?

"Takže jsme v situaci, v jaké Bohemka už léta nebyla. Hráči nepřicházeli v průběhu přípravy, ale absolvovali ji celou u nás, a navíc se z nich stali Klokani. Jsou mladí, perspektivní, dobře trénovaní," přidával se k Haškovi ředitel klubu.

V přestup se totiž změnilo dosavadní hostování Reitera, Nečase a Závišky, do Ďolíčku přišli Valeš, obránce Vondra, záložníci Filip Hašek, Vodháněl a na hostování ze Sparty Juliš.

„Zatím neukázal potenciál, který v sobě má, protože prakticky celý uplynulý rok ho trápily zdravotní problémy. U nás by se mu to mohlo a mělo povést," je přesvědčen Martin Hašek, jemuž před startem ligy zkomplikovalo situaci zranění jeho staršího syna Martina. „Po operaci menisku přijde o první ligová kola, ale můj mladší syn Filip by ho mohl nahradit, i když má trochu jiný styl hry," věří trenér.