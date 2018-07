Jako Mourinho! Hornyák oslavil vítězný gól sprintem přes hřiště

„Vždy hráčům říkám, aby ukazovali emoce, samozřejmě pozitivní. Možná že tohle bylo toho příkladem. Ale na druhou stranu se zase omlouvám, nechtěl jsem tím nic narušit ani někoho urazit, byly to skutečně emoce radosti. Bez emocí si fotbal neumím představit," vysvětloval po těsné výhře 1:0.

Připomněl tak Josého Mourinha, který podél postranní čáry nejednou sprintoval. „Dal jsem si cíl předběhnout Potočného, což se mi i podařilo..." vtipkoval pak Hornyák.

Zbytek utkání pak sledoval z hlavní tribuny. Jeho hráči už výhru 1:0 uhájili. Zaslouženě, Karviná toho pod Ještědem v ofenzivě moc nepředvedla.

„Bylo to dost emotivní. Z tribuny jsem sledoval zápas poprvé, bylo to těžké. Kluci mi udělali obrovskou radost. Hlavně bych chtěl touto cestou pogratulovat Radimovi Breitemu za celé mužstvo, protože se mu dneska narodila dcerka Nelka, takže to pro něj byl hodně těžký zápas. Tohle vítězství patří jeho rodině," vzkázal Hornyák.

Libereckému trenérovi se povedl skvělý tah, když za stavu 0:0 poslal na hřiště v 82. minutě Jana Pázlera, nejlepšího střelce uplynulé druholigové sezóny. Ten po třech minutách na hřišti si vyskočil na přímý volný přímý kop Petra Ševčíka a hlavou míč trknul přesně k tyči.

Kouč nechtěl být za Hlupáka

„Byl bych asi hlupák, kdybych nevystřídal ofenzivního hráče, když podporujeme ofenzivní fotbal. Každý asi cítil, že musíme ještě podpořit útok, jen kousek nám chyběl ke gólu. Bylo tak jasné, že do konce zápasu nasadíme hlavně ofenzivní hráče a tím pádem Honzu Pázlera," poznamenal ke střídání.

S výkonem svého mužstva byl spokojený. „Děkuji svému mužstvu za charakter a předvedený výkon. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. I počasí nám to trochu ztížilo. Ale od první minuty jsem svému mužstvu věřil a chlapci věřili v sebe, což bylo vidět až do konce. Hráli zodpovědný, poctivý a kombinační fotbal až do konce zápasu, což potvrdil i gól v závěru," uzavřel Hornyák s prvními třemi body z české ligy.